شركة الكهرباء السعودية: كيفية التسجيل في “خدمة الفاتورة الثابتة” بالخطوات

قدمت شركة الكهرباء ALKAHRABA في المملكة العربية السعودية خدمة الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة، وتفيد الخدمة بتحديد قيمة الفاتورة بشكل ثابت لكل شهر ، كما صرحت الشركة بأن جميع العملاء الموجودين بالشركة يمكنهم الاشتراك بالخدمة لتمكن من تثبيت مبلغ الفاتورة الشهري مقابل خدمة الكهرباء .

خطوات التسجيل في “خدمة الفاتورة الثابتة” من شركة الكهرباء

ادخل علي الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية .

قم باختيار الفاتورة الثابتة .

تظهر لك خدمة #ثبتها وعلي السنة فسمها انزل إلي أسفل الصفحة واضغط علي كلمة اضغط هنا .

انزل إلي أسفل الصفحة واضغط علي كلمة اضغط هنا . ثم قم بتسجيل حسابك علي موقع الشركة واختر من CUSTOMER TYPE كلمة INDIVIDUAL وهي تعني أن نوع العميل أفراد وليس شركات .

قم بإتمام عملية الاشتراك في الخدمة .

فوائد الفاتورة الثابتة من شركة الكهرباء

تثبيت المبلغ المدفوع في الفاتورة شهرياَ حيث أن المبلغ الإجمالي للفاتورة السنوية مقسم علي 12 شهر هي أولي أهداف الفاتورة الثابتة ،وهذا بشأنه يمكنك من التخصيص الميزانية المعلوم بالنسبة لك كل شهر دون القلق من الارتفاع الكبير في مبلغ الفاتورة .