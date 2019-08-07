شركة المراعي تُعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في المملكة

قامت شركة المراعي لمنتجات الألبان بالإعلان على موقعها الرسمي الإلكتروني عن وظائف إدارة شاغرة لكل من السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات على أن يكون العمل في مقر شركة المراعي في مدينة الرياض وقد بينت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي ” قائد فريق المشتريات ” ، و ” مشرف أول الموارد البشرية ” كما أوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف سيكون على موقعها الإلكتروني ابتداءً من يوم الثلاثاء 6-8-2019م .

وظائف شركة المراعي للسعوديين والمقيمين في المملكة

وظيفة قائد فريق المشتريات

الراتب معفي من الضرائب ، يوجد بدل سيارة ، وبدل إقامة ، وإجازة كبيرة ، وتغطية طبية ، وبدل تعليم الأطفال ، ومكافأة تقديرية وغيرها، والمؤهلات المطلوبة :

درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال أو الانضباط التقني من جامعة معترف بها.

خبرة ما لا يقل عن 6 سنوات وتكون خبرة شاملة في إدارة سلسلة التوريد على نطاق واسع.

معرفة أنظمة SAP ERP ، وخاصة وحدة المشتريات

إجادة اللغة العربية المكتوبة والمنطوقة .



التقديم على رابط الوظيفة من هنا

علمًا بأن العمل في مقر الشركة بالرياض للرجال فقط

وظيفة مشرف أول الموارد البشرية

تكون مهمته توفير جودة الموارد البشرية وخدمات التنمية لأقسام الشركات من خلال تطبيق سياسات الموارد البشرية والتنمية من خلال أفضل الممارسات والمؤهلات كالتالي :



درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية

إجادة جيد للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة .



خبرة لا تقل عن 4 أعوام في إدارة وتنمية الموارد البشرية

التقديم للوظيفة من هنا

العمل في الرياض للرجال فقط

وظيفة محلل الأمن والجودة

سيكون مسؤولاً عن تطبيق الأمان على أصول المعلومات في الشركة. من خلال تنفيذ جودة النظم والخدمات التي تقدمها أنظمة الأعمال وتحسين عملية التسليم والمؤهلات المطلوبة كالتالي :



شهادة البكالوريوس في الحاسب الآلي أو ما يعادلها .

خبرة لا تقل عن عام ونصف في المجال المطلوب

معرفة التحليل والعمل مع تدفق الحزمة ، TCP / UDP ، تقنيات الحماية ، وتقنيات IDS ، تقنيات البروكسي ، و(DLP) ومكافحة الفيروسات وغيرها .



المعرفة بأنظمة التشغيل المختلفة .

التقديم من هنا .

العمل للرجال فقط

يتم الإعلان عن وظائف شركة المراعي باستمرار فالشركة في حاجة دائمة للموظفين من ذوي الكفاءة وذلك لتوسعها الكبير في مجال الإنتاج العالمي ويتم الإعلان عن وظائف المراعي عبر رابط التوظيف في الشركة ،في الأغلب تكون الوظائف موجهه للجميع من السعوديين والمقيمين في المملكة تمتاز شركة المراعي بأنها بيئة مناسبة للعمل وتقدر الموظفين لديها وتقدم لها حوافز كبيرة .