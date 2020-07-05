شركة المياه الوطنية توضح أسباب ارتفاع فاتورة المياه الشهرية

تساءل الكثير من المواطنين عن أسباب ارتفاع فاتورة المياه الشهرية وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر حساب شركة المياه الوطنية، وسرعان ما أطلقت شركة المياه الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية، والعامل الأول هو التسربات الداخلية، سواء أكانت من كرسي المرحاض أو من العوامة أو التسربات الداخلية من رقبة الخزان، وذلك بنسبة كبيرة قد تصل إلى 82%.

بينما السبب الثاني أو العامل الثاني الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة فواتير المياه فإنه على الأرجح يكون نتيجة تحديث بيانات العقار، ولكن السبب الثاني بنسبة فقط لا تزيد عن 16%، أما عن السبب الأخير فعلى الرغم من أنه بنسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 2% إلا أنه احتمال وارد وهو قراءات العدادات الميكانيكية التقديرية القديمة.

وأعلنت أيضًا عن مواصفات خاصة لخزانات المياه مما يجعلها تمنع التسربات تمامًا وعقب زيارة الشركة لمنازل العملاء وجدوا أن أسباب التسريبات تكمن بنسبة كبيرة في الخزان الأرضي، والنسبة التي تليها رقبة الخزان الأرضي، والتسريبات في كراسي المرحاض وصلت إلى 65%، ومن جانبها دعت الشركة الوطنية جميع عملائها إلى ضرورة تحديث البيانات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة وأيضًا الحرص على تركيب أدوات ترشيد نسبة استهلاكهم والتعرف على كافة سلوكيات استخدام المياه.

أما عن مبادرة رشد فقد أعلنت الشركة عن انتهائها تمامًا وذلك للقطاعات السكنية بالمملكة والتي تهدف إلى الكشف عن التسربات الداخلية في الأبنية، وأعلنت الشركة رسميًا عن أنها قامت بتركيب أدوات ترشيد الاستهلاك لما يزيد عن ألف عميل كانت فواتيرهم خلال الفترة الماضية مرتفعة للغاية.