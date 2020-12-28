شركة المياه الوطنية.. طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد عبر nwc

تستطيع الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية بالعديد من الطرق سواء برقم العداد أو رقم الحساب الخاص بك، فهي تُقدم مجموعة كبيرة من خدماتها إلكتروني لكي توفر الوقت والجهد على المواطنين ولا ترغمهم للذهاب إلى مقرها لدفع فاتورة ما، واليوم سوف نتطرق بالحديث عن National water company عبر السطور التالية تابعونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية

ينبغي على كل مواطن دفع فاتورة المياه الخاصة بمحل سكنه حتى لا يتعرض إلى قطع الخدمة منه، لذا فالكثير يرغبون في معرفة القيمة المستحقة للفاتورة، فيمكنكم الاستعلام عنها عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة المياه الوطنية بالمملكة .

يتم الضغط على الفرع الإلكتروني ثم النقر على اختيار خدمة الفواتير.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة الاستعلام برقم الحساب ثم كتابته وإدخال باقي البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

الضغط على خانة إرسال وسوف يتم نقلك إلى صفحة جديدة بها قيمة الفاتورة المراد سدادها.

طريقة معرفة قيمة فاتورة المياه برقم العداد

تستطيع أيضاً التعرف على قيمة الفاتورة الخاصة بالمياه عن طريق رقم العداد الخاص بك، فيمكنك ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية: