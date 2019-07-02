شركة زين تعلن عن وظائف شاغرة لحمله الثانوية العامة تعرف على الشروط المطلوبه ورابط التقديم

أعلنت شركة “زين” بالمملكة العربية السعودية، على موقعها الإلكتروني عن توافر العديد من الوظائف، لحملة الثانوية العامة فما فوق ولذوي الخبرة وحديثي التخرج، للعمل فى فرع الشركة بمدينة الرياض، ويبداء التقديم للوظائف من اليوم وحتي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019، والوظائف المطلوبة هي، مدير أول عمليات الموارد البشرية بالشمالية والشرقية، ومُحلل دعم نظام المبيعات، مسؤول الأمن الإقليمي، ومُحلل تدريب المبيعات، ونتعرف الآن على شروط التقدم لهذه الوظائف .

شروط وظائف شركة زين السعودية

وظيفة مُحلل دعم نظام المبيعات (Sales System Support Analyst) : يشترط حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها، ووجود خبرة لا تقل عن عامين في المجال ذاته .

وظيفة مدير أول عمليات الموارد البشرية بالشرقية والشمالية (HR Operations Eastern & Northern Senior Manager) : يشترط ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس او درجة الماجيستير في الموارد البشرية أو إدارة الاعمال أو ما يعادلهم، ووجود خبرة لا تقل عن 8 سنوات في المجال المناسب للوظيفة مع خبرة 4 سنوات في دور مماثل .