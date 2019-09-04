شركة سدافكو تُعلن عن وظائف سعودية شاغرة للسعوديين والمقيمين برواتب مجزية







وظائف سعودية شاغرة أعلنت شركة سدافكو أو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، حيث أعلنت على موقعها الإلكتروني الرسمي عن الحاجة إلى موظفين فنيين وإداريين لوظائف سعودية شاغرة، من حملة شهادات البكالوريوس والدبلومات في عدد من التخصصات المختلفة من أجل العمل لديها بفروع ومتاجر جدة.







وظائف سعودية شاغرة في سدافكو

أعلنت سدافكو عن حاجتها عن موظفين بمسميات فني ميكانيكي للصيانة، ومشغل آلات في قسم التعبئة والتغليف، ومدير تقديم الخدمات بقسم تقنية المعلومات للسعوديين فقط، وبينت الشركة أن التقديم متاح فقط من خلال موقعها الرسمي بداية من يوم الرابع من سبتمبر وسوف تتلقى الشركة الطلبات حتى يوم الثاني من نوفمبر من العام الجاري.







وظيفة فني ميكانيكي

تكون مهمته القيام بالصيانة والإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الأساسية لأنظمة التخزين والاسترجاع الآلي ومرافق الموقع ، وذلك وفقًا لجدول العمل والإجراءات وتعليمات العمل الموضوعة مع الحفاظ على تشغيل المستودع ومعايير الصيانة والمهارات المطلوبة:







بكالوريوس الهندسة الميكانيكية أو الكهروميكانيكية.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

لائق بدنيًا.

التقديم على الموقع الرسمي للشركة لوظيفة فني ميكانيكي.

الدوام كامل.

متوسط الخبرة حد أدنى ثلاث سنوات.

وظيفة مشغل الآلات







تكون مهمته القيام بتنفيذ عملية التغليف من خلال إعداد مواد التعبئة، والقيان بتشغيل آلات التعبئة والتوزيع ، والحفاظ على جميع معايير التعبئة والتغليف وفقًا لمعايير SADAFCO وتكون المهارات المطلوبة كالتالي:

المستوى التعليمي دبلوم.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

التقديم على الموقع الرسمي لوظيفة مشغل الآلات

الحد الأدنى للخبرة من 2-5 سنوات.

دوام كامل.







وظيفة مدير تقنية الخدمات

يكون مسؤولاً عن جميع خدمات تكنولوجيا المعلومات لمؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية، لتحقيق أهدافها التجارية ، والإشراف على التسليم اليومي لجميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التشغيلية ، وتقديم جودة الخدمة المناسبة والمهارات المطلوبة:



بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات.

شهادات في e.g. Microsoft، وCISCO، و ITIL.

إجادة العربية والإنجليزية.

سنوات الخبرة 7 سنوات.

التقديم على الموقع الرسمي بوظيفة مدير تقنية الخدمات

العمل للسعوديين فقط.

دوام كامل.