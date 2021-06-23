شركة سونى فى المملكة السعودية.. ورقم التواصل الخاص بها

أصبحنا الآن في عالم التكنولوجيا الحديثة، والأجهزة الألكترونية، حيث لا يمكن الاستغناء عن استخدامها في كافة المجالات المختلفة، وداخل كافة الأماكن سواء داخل المنازل أو داخل مؤسسات العمل، أوحتي في أبسط الأشياء، من خلال استخدام هذه الأجهزه سواء كانت اجهزة كمبيوتر أو هواتف محموله أو كانت أجهزه منزلية كهربائية مستخدمة وحتي شاشات التلفزيون، وجميع ما قد يخطر علي البال من اصغر استخدام جهاز إلكتروني، لذلك كان التنافس بين شركات الأجهزة الإلكترونية علي اعلي مستوى، وتقديم أفضل الأجهزة بأفضل التقنيات والخصائص التي تعمل علي راحة المشتري وتوفير الكثير من الخدمات من خلالها، ومن أفضل الشركات الإلكترونية علي مستوي العالم شركة سوني اليابانية، وسنتناول في هذا المقال تواجداها داخل المملكة العربية السعودية، والرقم الخاص بها لتستطيع التواصل مع خدمة العملاء، وكذلك الدعم الفني ، وكذلك مواعيد العمل الخاصة بها داخل حدود المملكة.

شركة سونى الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية

تعتبر شركة سوني شركة يابانية حيث المقر الأساسي لها في مدينة طوكيو عاصمة اليابان وتحديدا داخل منطقة كونان ميناتو ومن أشهر الشركات الإلكترونية علي مستوي العالم، فهي من الشركات متعددة الجنسيات ، وتم إنشاء أكثر من فرع لها داخل دول العالم المختلفة ومن بينهم شركة سوني داخل المملكة العربية السعودية، وأصبحت من اكثر الشركات الرائدة في مجال الاجهزة الإلكترونية، كما عملت علي توريد أجهزة الفيديو المختلفة واجهزة التسجيلات والوسائط المتعددة ، حيث وصل إجمالي الحصة من مدخلات الصور والألعاب إلى قيمة خمسين بالمئة ، وتعتبر من الشركات الرائدة في الشاشات التلفيزيونيه الحديثة.

ما هو رقم شركة سونى الموحد داخل السعودية

يمكنكم الآن التواصل مع شركة سوني السعودية للحصول علي كافة التفاصيل والاستفسارات الخاصة بجميع الاجهزة الموجودة بداخلها ، وكذلك أسعارها والتواصل مع خدمة العملاء ، والدعم الفني وذلك من خلال :-

أرقام التواصل التالية :-

8008440483 أو 8008500542

البريد الإلكتروني التالي :-

[email protected]

او يمكنك زيارة فرع الشركة ، حيث مواعيد خدمة العملاء من الساعة التاسعة صباحا ، حتي الساعه الخامسة والنصف مساء من يوم الاحد إلي الخميس.