شركة عبد اللطيف جميل تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء مؤهل الثانوية العامة فأعلى

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل بالسعودية عن توفر وظائف شاغرة لديها للرجال والنساء للتعيين في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، وعلى جميع المتقدمين والمتقدمات استيفاء الشروط المحددة والمعايير التي تخص المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة حسب المجال أو التخصص المطلوب.

وظائف عبد اللطيف جميل

تعد شركة عبد اللطيف جميل مساهمة سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي، أحد الشركات الرائدة في مجال التمويل التأجيري للسيارات وتمويل الأصول الإنتاجية والاستهلاكي، كما تسعى لتطوير الخدمات المتاحة لديها وتطبيق التحول الرقمي وفق خطة استراتيجية حسب رؤية المملكة عام 2030م، حيث تعمل بشكل إلكتروني في اتاحة تقديم الطلبات بشكل إلكتروني وأنت في مكانك، مما أصبحت من أهم وأكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين رجالاً ونساءً ممن هم لديهم الجنسية السعودية، من أجل تعزيز سوق العمل واستدامة توطين السعوديين والسعوديات.

وظائف بالسعودية للجنسين

صرحت عبد اللطيف جميل التعيين على الوظائف المتاحة سيكون في ثلاث محافظات وهم (الرياض – جدة – الدمام)، وذلك بدءاً من يوم الإثنين 16 جمادى الآخر 1444هـ الموافق 9 يناير 2023م.

الشروط والمعايير

يشترط أن يكون المتقدمين والمتقدمات سعوديين الجنسية فقط.

لا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك حسب التخصص المطلوب.

يجب استيفاء سنوات الخبرة إن طلبت من أجل القبول في الوظيفة.

لابد من التقديم الإلكتروني بتعبئة نموذج الطلب عبر الموقع بالبيانات ورفع الوثائق التي تشمل المؤهل الدراسي، بطاقة الهوية الوطنية، شهادات الخبرة موضح بها عدد السنوات.

الوظائف المتاحة

متاح عدد 3 وظائف تخصص ممثل تحصيل هاتفي (جدة):-

-مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

-مطلوب خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

موظفي مبيعات للتعيين بالرياض والدمام:-

-مؤهل البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق أو ما يعادلها.

– يجب ان يكون لديهم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

مدير تطوير أعمال التعيين في محافظة جدة:-

-هذا التخصص يتطلب مؤهل بكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة أو ما يعادلها.

-سنوات الخبرة لا تقل عن سنتين في مجالات ذات صلة.

طريقة تقديم طلب وظيفة

من خلال رابط وظائف شركة عبد اللطيف جميل بتعبئة الاستمارة وذلك من خلال تسجيل الدخول أولاً، علماً بأنه لابد أن يكون لديك حساب شخصي مسجل على الموقع من أجل متابعة طلبات الوظائف فيما بعد أو البحث عن وظيفة.