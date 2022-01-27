شروط استحقاق حساب المواطن في السعودية 2022 وكيفية التسجيل

تعتبر شروط استحقاق حساب المواطن في السعودية من الجمل التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، فتعد هذه الشروط التي تجعل المواطنين السعوديين يحصلون على دعم المواطن، وإليك شروط استحقاق حساب المواطن في السعودية 2022.

شروط استحقاق حساب المواطن في السعودية 2022

يعتبر حساب المواطن هو أحد البرامج المميزة في السعودية، والتي ترتبط بشروط معينة حتى يتمكن من الاستحقاق للدعم، والذي يستفيد به الكثير من السعوديين، وإليك شروط استحقاق حساب المواطن في السعودية 2022:

العمر ما بين 35 إلى 55 عام ولايقل أو يزيد عن ذلك.

يتم احتساب قيمة الدعم التي يحصل عليها المواطن بشكل مباشر.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة في المعتاد أي يكون من الأسر محدودي الدخل.

أن يكون المواطن يمتلك الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهر الماضية.

ألا يتم الاشتراك في أي دعم آخر للحصول على الخدمات من الدولة.

كيفية التسجيل في حساب المواطن 2022

يجب التسجيل في حساب المواطن من خلال النقاط التالية: