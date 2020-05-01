Take a fresh look at your lifestyle.


شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق السعودية (رابط وفيديو)

بواسطة أحمد سعيد
تصريح التنقل بين المناطق السعودية شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق

يبحث كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق والمدن المختلفة بالمملكة، في أوقات منع التجوال التي حددتها إدارة الأمن العام للطرق والمواصلات، التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت اتباع تعليمات الأمن العام، التي على رأسها الالتزام بعمليات استخراج التصاريح إلكترونيًّا قبل الخروج من المنزل في أوقات حظر التجوال التي تبدأ من الساعة الـ 5:00 عصرًا حتى الـ9:00 صباحًا في اليوم التالي.

شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق

وقال العميد سامي الشويرخ، قبل المتحدث باسم الأمن العام السعودي، إن شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق والمدن المختلفة بالمملكة، وذلك في ظل الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تأتي على النحو التالي:

  • الطلب يجب أن يكون وَفق الشروط المعتبرة.
  • ظرف طارئ استثنائي أو إنساني يتطلب الانتقال بين المناطق.
  • إرفاق جميع الإثباتات والوثائق سواء كانت تقارير طبية أو إثبات مقر سكن تثبت ما ذكره في طلبه لإصدار التصريح.
  • لا يجوز تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه.

طريقة استخراج التصريح

ويرصد موقع “كلمة”، طريقة استخراج تصريح التنقل بين المناطق والمدن السعودية، تيسيرًا على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، إذ تأتي على النحو التالي:

  • سجّل في الموقع من (هنــــا).
  • أدخل الاسم ورقم الهوية للمواطن والمقيم.
  • أدخل رقم الجوال.
  • اضغط على إرسال.
  • اكتب البيانات المطلوبة من رقم التحقق المرسل للجوال بالخانة المخصصة.
  • استكمل كتابة مبرر الطلب.
  • ستصلك رسالة على الجوال.
  • انتظر دراسة الطلب، والرد سيكون بالموافقة أو الاعتذار.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

موعد صرف المساعدات المقطوعة| رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم السجل المدني

أخبار السعودية

التردد وأبرز البرامج.. كل ما تريد معرفته عن قناة ذكريات السعودية

أخبار السعودية

تعرف على موعد صرف دفعة حافز الجديدة في شهر مايو 2020

أخبار السعودية

موعد الاختبار التحصيلي 1441 عبر رابط المركز الوطني قياس qiyas

أخبار السعودية

حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الـ 30 … تعرف على التفاصيل

أخبار السعودية

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 30 من دعم البرنامج.. رابط الاستعلام عن…

أخبار السعودية

رابط و مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1442هـ للفصل التدريبي الأول

أخبار السعودية

«ساما» تقرر تشغيل كافة فروع البنوك ومراكز التحويل

أخبار السعودية

بالفيديو: وزارة الصحة تشرح خطوات عمل الكمامة القماشية بالمنزل

أخبار السعودية

اتصالات جدة: مواعيد ورابط التسجيل فى برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.