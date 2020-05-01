شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق السعودية (رابط وفيديو)

يبحث كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق والمدن المختلفة بالمملكة، في أوقات منع التجوال التي حددتها إدارة الأمن العام للطرق والمواصلات، التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت اتباع تعليمات الأمن العام، التي على رأسها الالتزام بعمليات استخراج التصاريح إلكترونيًّا قبل الخروج من المنزل في أوقات حظر التجوال التي تبدأ من الساعة الـ 5:00 عصرًا حتى الـ9:00 صباحًا في اليوم التالي.

شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق

وقال العميد سامي الشويرخ، قبل المتحدث باسم الأمن العام السعودي، إن شروط استخراج تصريح التنقل بين المناطق والمدن المختلفة بالمملكة، وذلك في ظل الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تأتي على النحو التالي:

الطلب يجب أن يكون وَفق الشروط المعتبرة.

ظرف طارئ استثنائي أو إنساني يتطلب الانتقال بين المناطق.

إرفاق جميع الإثباتات والوثائق سواء كانت تقارير طبية أو إثبات مقر سكن تثبت ما ذكره في طلبه لإصدار التصريح.

لا يجوز تكرار إرسال الطلب أكثر من مرة واحدة للشخص نفسه.

طريقة استخراج التصريح

ويرصد موقع “كلمة”، طريقة استخراج تصريح التنقل بين المناطق والمدن السعودية، تيسيرًا على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، إذ تأتي على النحو التالي: