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شروط الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي الجديدة 1442 والاستثناءات من الإعفاء

بواسطة سمير زيادة
شروط الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي الجديدة 1442 والاستثناءات من الإعفاء شروط الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي الجديدة 1442 والاستثناءات من الإعفاء

يقدم مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، العديد من الخدمات والمنتجات لعملائه، كما يقدم تسهيلات ومزايا كثيرة مغرية ومنها التي ستكون محل بحث موضعنا في هذه المقالة وهي الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي وهي إحدى مزايا مختلف أنواع التمويل، ولا سيما في ظل الظروف العالمية الطارئة من تفشي فيروس كورونا وتأثيرها الإقتصادي على أحوال الناس، وفي السطور القادمة نستعرض شروط الإعفاء من سداد القروض أو الأقساط المتبقية، وكذلك حالات الاستثناء من الإعفاء.

1 الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي
2 شروط إعفاء بنك الراجحي الجديدة 1442 من سداد القروض
3 حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي

الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي

شروط الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي الجديدة 1442 والاستثناءات من الإعفاء
شروط الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي الجديدة 1442 والاستثناءات من الإعفاء

شروط إعفاء بنك الراجحي الجديدة 1442 من سداد القروض

يستفيد من تسهيلات ومزايا التمويل من مصرف الراجحي المواطنين والمقيمون الوافدون إلى المملكة على حد سواء، ولاستفادة العملاء من ميزة الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي او باقي الأقساط، لا بد من أن تتوفر بعض الشروط ، وفيما يلي أبرز شروط الإعفاء الجديدة:

  • في حال وفاة العميل المقترض، وبمجرد تقديم الشهادة التي تثبت وفاته إلى البنك، يتم على الفور الموافقة على الإعفاء.
  • في حال تعرض العميل إلى حادثة أدت إلى إصابته بالعجز الكلي أو الجزئي، بحيث بسبب تلك الإصابة لا يعود له القدرة على سداد القرض، أو ما تبقى من أقساط، وبمجرد تقديم ما يثبت ذلك ، يتم منحه الإعفاء من السداد من قبل المصرف.

حالات الاستثناء من الإعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي

كما سبق ذكره، يقدم مصرف الراجحي خدمة الإعفاء من دفع الأقساط المتعلقة بالتمويل، عند توفر الشروط آنفة الذكر، ولكن يُستثنى من ميزة الإعفاء من سداد القروض أو الأقساط رغم توفر شروط الإعفاء، وتتمثل الاستثناءات بما يلي:

  • في حال كان العميل المقترض قد توفي نتيجة تناول العقاقير والمخدرات وأي نوع من الكحوليات.
  • في حال كان العميل قد توفي نتيجة ممارسة الألعاب الخطيرة أو بسبب خوض المسابقات أو التدريب في أي رياضة خطيرة مثل سباقات الخيل أو سباقات السيارات، أو أي نشاط يعرض الحياة للخطر.
  • حال وفاة المقترض نتيجة حكم قضائي يسقط عنه الإعفاء من دفع الأقساط والإعفاء من دفع القروض.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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