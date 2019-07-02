شروط الإقامة المميزة : طريقة التقديم للحصول على نظام الإقامة الجديد للوافدين

مع بدء تلقي طلبات الإقامة المميزة، يبحث عدد كبير من المقيمين عن شروط الإقامة المميزة في السعودية، التي تم إطلاقها قبل أيام، وكان مجلس الشورى السعودي وافق في وقت سابق على نظام الإقامة المميزة، وذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهات نظر لجنة الشؤون الأمنية حول أراء وملاحظات الأعضاء بشأن نظام الإقامة الجديد، بعدها صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإقامة المميزة، وقيام مركز الإقامة المميزة عبر منصة سابرك باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات وإعداد لائحته التنفيذية.

نظام الإقامة المميزة

نظام الإقامة المميزة في السعودية هو أحد الأنظمة الجديدة التي أتاحتها المملكة العربية السعودية للوافدين أو المقيمين في المملكة، وأقر مجلس الوزراء السعودي نظام الإقامة الجديد في مايو من عام 2019، ضمن رؤية المملكة 2030، ويقوم بمنح المستفيد من نظام الإقامة المميزة بالسعودية عدداً من المميزات، وذلك مقابل دفع رسوم معينة، يمكن دفعها مرة واحدة مدى الحياه، أو دفع رسوم سنوية، ولا يشترط أن يكون المتقدم من أجل الحصول على الإقامة المميزة من المقيمين في المملكة.

مميزات الإقامة المميزة

يمكن للمستفيد من الإقامة المميزة الإقامة مع الأسرة.

يمكن استخراج طلب زيارة عائلية.

يمكن استقدام العمالة المنزلية.

يسمح لحاملي الإقامة المميزة السعودية امتلاك العقارات السكنية، التجارية، الصناعية، باستثناء المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلا أنه يمكن الانتفاع بعقارات تلك المناطق لمدة 99 سنة دون التملك.

يسمح له بامتلاك المركبات.

يسمح لحاملها بالعمل في المهن التي لا تقتصر على المواطنين بالقطاع الخاص، هو وأفراد أسرته.

يسمح له بالسفر والعودة إلى السعودية دون الحصول على تأشيرة خروج وعودة.

يسمح له باستخدام الأماكن المخصصة للمواطنين عند السفر من السعودية أو العودة لها.

يتمكن من ممارسة العديد من النشاطات التجارية.

شروط الإقامة المميزة

يلزم وجود جواز سفر ساري الصلاحية.

تقديم ما يثبت الملاءة المالية

عمر المتقدم للحصول على الإقامة المميزة لا يقل عن 21 عاماً.

يجب أن يكون السجل الجنائي للمتقدم حالي من السوابق الجنائية.

يجب تقديم تقرير طبي يثبت من خلاله خلو المريض من الأمراض المعدية، على ألا يزيد تاريخه عن 6 أشهر.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بالمتقدم نظامية، وذلك في حال إن كان المتقدم يقيم داخل المملكة.

رسوم الإقامة المميزة

أما عن أنواع الإقامة المميزة، وفرت المملكة العربية السعودية نوعين، النوع الأول إقامة مميزة غير محددة المدة، ويحصل عليها المتقدم بعد أن يستوفي كافة الشروط المعلن عنها من قبل مركز الإقامة المميزة، ودفع رسوم الإقامة المميزة الغير محددة المدة، والتي تبلغ 800.000 ريال سعودي، يتم دفعها لمرة واحدة مدى الحياه، والنوع الثاني هي إقامة محددة المدة قابلة للتجديد، ويحصل عليها المستفيد بعد دفع رسوم قدرها 100.000 ريال كل عام.

التقديم على الإقامة المميزة

كذلك يمكن لكافة العمالة الوافدة أو المقيمين ممن استوفوا شروط منح الإقامة المميزة من الحصول عليها، وذلك من خلال منصة سابرك أو بوابة مركز الإقامة المميزة على رابط التقديم على الإقامة المميزة، عبر ثلاثة خطوات فقط، وهي تعبئة نموذج الطلب، ومن ثم انتظار معالجة الطلب، وأخيراً ستحصل على الإقامة، أما عن البيانات المطلوبة فهي، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر، بلد إصدار الجواز، البريد الإلكتروني، وبعض البيانات الأخرى.