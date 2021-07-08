شروط التأهيل الشامل 1442 والفئات المستبعدة

يعتبر التأهيل الشامل أحد برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف مساعدة المواطنين من ذوي الإعاقة وتوفير العيش في حياة كريمة لهم بعيدًا عن العوز والحاجة، وتتمثل المساعدة بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 4 – 20 ألف ريال سعودي وذلك بحسب نوع الإعاقة وحجمها ودرجتها، ومن صور الإعاقة التي يشملها البرنامج إعاقات البصر، والسمع والبتر والشلل والاكتئاب والتوحد وغيرها من الأمراض التي تحتاج رعاية دائمة، وفي هذه المقالة سوف نستعرض الفئات التي يتم استبعادها من دعم البرنامج، وشروط الاستحقاق ، وسبب عدم نزول الدعم في موعده وكيفية الاستعلام عن الحالة

التأهيل الشامل

شروط استحقاق الدعم من برنامج التأهيل الشامل

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للاستفادة من الدعم الذي تقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وبالتالي يتم استبعاد من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفيما يلي الفئات المستبعدة من الحصول على دعم البرنامج:

يستبعد المستفيد في حال الوفاة أو الشفاء من الإعاقة.

عند إقامة المستفيد ذو الإعاقة في مستشفى حكومي أو خاص لمدة 6 شهور فأكثر على نفقة الدولة.

دراسة المستفيد خارج المملكة أو داخلها، على نفقة الدولة.

في حالة تقاضي المستفيد راتب شهري أو دخل شهري وقدره 4 آلاف ريال فأكثر.

في حالة عدم تحديث المستفيد بياناته بشكل مستمر.

تجاوز المستفيد سن الـ45 عامًا، باستثناء مصابي السرطان والأورام .

في حالة سفر المستفيد مع أسرته للإقامة خارج المملكة.

في حالة إصابة المتقدم بإعاقة غير مشمولة في برنامج التأهيل.

طريقة الاستعلام عن قبول الحالة في برنامج التأهيل الشامل

استطاع البرنامج أن يحقق نجاحًا كبيرًا في تقديم المساعدات المالية لآلاف الفئات المستحقة من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار السنوات الماضية، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية استعلام المستفيد عن وضع حالته سواء بالقبول أو الرفض، وذلك إلكترونيًا برقم الهوية فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسجيل دخول المستفيد بكتابة الرقم الخاص به ورقم الهوية.

تحديد نوع الإعاقة ” أيتام – ذوي احتياجات خاصة”

ثم كتابة رمز التحقق.

النقر على كلمة عرض وستظهر حالة الطلب بالقبول أو الرفض.

ما هو رقم المستفيد في برنامج التأهيل الشامل ؟

رقم المستفيد هو الرقم الخاص بكل مواطن مستفيد من إعانة برنامج التأهيل يحصل عليه بعد تقديم طلب الإعانة وقبوله، ومن خلال هذا الرقم يتم التعامل مع المعاملات الحكومية الخاصة ببرنامج التأهيل الشامل وخدمات وزارة الموارد البشرية الأخرى، ويمكن الحصول على رقم المستفيد بعدة طرق ميسرة ومنها: