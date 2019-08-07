شروط التدريب في الأكاديمية الوطنية البحرية المنتهي بالتوظيف لحاملي الثانوية العامة

أعلنت اليوم الأكاديمية الوطنية البحرية السعودية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الدفعة الثانية، من الراغبين في الالتحاق بالتدرج الوظيفي المُنتهي بالتوظيف للأكاديمية الوطنية البحرية بالاشتراك مع الشركة العالمية للصناعات البحرية في عدة مجالات متعددة، وتعد البرامج التدريبية الاكاديميةومن ضمنها الالتحاق ببرنامج التدريب التقني السعودي للتعدين من ضمن التدريبات للحصول على وظائف بالمملكة، حيث وضعت الأكاديمية الوطنية البحرية بعض الشروط والضوابط اللازم توافرها في الراغبين للتقدم للالتحاق ببرنامج التدريب المُنتهي بالتوظيف، وفيما يلي في الأسطر القادمة مزايا وشروط التدريب في الأكاديمية الوطنية البحرية.

مجالات الالتحاق ببرنامج التدريب في الأكاديمية الوطنية البحرية:

1- فني كهربائي.

2- فني ميكانيكي.

3- فني تبريد تكييف.

4- فني آلات دقيقة.

5- فني أنابيب.

6- فني لحام.

7- فني سقالات.

8- فني تشغيل رافعات ثقيلة.

9- فني تجهيز ومراقبة رافعات.

شروط التسجيل في تدريب الأكاديمية الوطنية البحرية:

وضعت الأكاديمية بعض الشروط لجميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب المُنتهي بالتوظيف، والتي يجب على المتقدم استيفائها جميعا ليحصل على مكان بين متدربي الدفعة الثانية، وهي كالأتي:

1- يجب على المتقدم حصوله على جنسية سعودية.

2- يجب حصوله على شهادة الثانوية العامة، بنسبة 70% فأكثر.

3- يجب حصوله على شهادة قياس القدرات، بنسبة 60% فأكثر.

4- ألا يقل السن عن 18 عام، وألا يزيد عن 25 عام.

5- ألا يكون قد سبق له وحصل على دعم صندوق الموارد البشرية سابقاً.

مزايا التدريب في الأكاديمية الوطنية البحرية السعودية:

يحصل المتدرب أثناء فترة التدريب وبعد التخرج على عدة مزايا وهى كالاتى:

1- مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال سعودي.

2- فترة التدريب عامين تنتهي بالتوظيف.

3- حصول المتدرب على تامين طبي.

4- سكن داخل معهد التدريب.

رابط التسجيل في الأكاديمية الوطنية البحرية:

سوف يتم تدريب المقبولين وجميع من استوفوا الشروط والأوراق المطلوبة في المنطقة الشرقية، وسوف يحصل المتدرب على تدريبه من الأكاديمية الوطنية البحرية، إلى جانب بعض المعاهد المتخصصة بالدمام والإحساء والخفجي، ويتم التقديم للالتحاق بتدريب الأكاديمية الوطنية ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة 10 أيام، في موعد أقصاه السبت 17-8-2019 الموافق 16-12-1440 هـ عبر رابط الأكاديمية الوطنية البحرية.