شروط التسجيل على موقع جدارة للتوظيف الإداري 1440

موقع جدارة يعتبر من المواقع الإلكترونية المهم الموجودة على الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل في خدمة جميع الخريجين من الجنسين للحصول على وظائف حكومية بسهوله، وكشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن تواجد الكثير من الوظائف الشاغرة الخاصة بالمواطنين السعودين، متيحين التقديم عبر رابط جدراة الموقع الرسمي للتوظيف الاداري 1440، وجاء ضمن أخر أخبار وزارة الخدمة المدنية، أن تنفيذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية سيكون من تاريخ صدور الموافقه عليها، وجاء ذلك يوم الخميس الماضي، وبتلك المناسبة قام سليمان بن عبد الله معالي وزير الخدمة المدنية بشكر معالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن خلال موقع كلمة نرفق إليكم خطوات التسجيل، وشروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني.

شروط التسجيل في موقع جدارة

على المتقدم اإمتلاك قرار معادلة من ومن وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمتقدمين من خارج السعودية.

على المتقدم التناسب الدرجات العلمية والتخصصية مع المواد التعليمية المعلن عنها.

يجب على المتقدم إجتياز جميع الامتحانات كفايات المعلمين بقسمي العام والتخصص.

على المتقدم اإمتلاك شهادة جامعية او بكالوريوس من كليه معتمدة.

يجب على المتقدم أن لا يكون لديه اي وظيفة رسمية مساويه لدرجة تعليمية الحاصل عليها.

طريقة التقديم فى موقع جداره