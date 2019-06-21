شروط التسجيل في اعانات الطلاب من مؤسسة تكافل بالمملكة العربية السعودية

لقد تم البحث كثيرًا عن شروط التسجيل في اعانات الطلاب التي وفرتها مؤسسة تكافل، ويجهل الكثير من الطلاب تلك الشروط، وهي خاصة بالعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن هذه الإعانة الهدف الأساسي من طرحها هو أن يستمر الطلاب في المملكة العربية السعودية بالحصول على التعليم، فإن كان الطالب غير قادر ماديًا على استكمال دراسته يستطيع التسجيل في إعانات الطلاب من مؤسسة تكافل للحصول على الإعانة.

شروط التسجيل في اعانات الطلاب

وحتى تضمن مؤسسة تكافل بالمملكة العربية السعودية أن تصل الإعانة إلى الطلاب المستحقين، عملت على أن تقوم بطرح مجموعة من الشروط حتى يتم التسجيل للحصول على الإعانة، ومن بين تلك الشروط:

أن يكون الطالب من الطلاب المنتظمين ف المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون الطالب من طلاب محو الأمية.

أن يكون الطالب من أبناء المملكة العربية السعودية وحاصل على الجنسية السعودية.

ألا يكون الطالب من الطلاب الوافدين أو الطلاب المقيمين.

الدعم مُقدم لجميع الطلاب بدءً من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي.

توفير مستندات رسمية تُفيد بعدم قدرة الطالب، واستحقاقه للحصول على الدعم.

طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل للحصول على الإعانة

قم بزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل.

قم بالضغط على تبويب تسجيل الدخول.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

سيقوم الطالب في البداية بكتابة اسمه والصف المنتسب له، والحالة الاجتماعية.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات قم بالضغط على تبويب حفظ.

وبعد أن تقوم بإدخال البيانات يجب عليك الانتظار حتى يتم الرد، حيث أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن الطلاب المقبولين والذين ستشملهم الإعانة المقدمة من مؤسسة تكافل للعام الدراسي 1441.