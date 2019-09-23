شروط التسجيل في جدارة للوظائف وموعد نتيجة القبول في وظائف التربية والتعليم السعودية

شروط التسجيل في جدارة نقدمها اليوم حيث أنه تتيح منظومة “جدارة” للتوظيف الالكتروني خدمة التقديم على الوظائف المتاحة بالمملكة العربية السعودية لجميع المقيمين داخل الأراضي، وذلك من خلال تسجيل البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية والعملية السابقة بالإضافة إلى جميع الأوراق المطلوبة للوظائف التي تعلن عنها الجهات المختصة بعد تحديد المؤهلات والتخصصات المطلوبة للوظيفة المتاحة، وقد أعلنت المنظومة عن وجود بعض الآليات وشروط التسجيل في جدارة للتقديم على وظائف وزارة التعليم المتاحة حاليًا بالمملكة، وسنوضحها لكم في السطور التالية، فتابعونا..







شروط التسجيل في جدارة

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن توافر العديد من الوظائف الإدارية بالمرتبة الرابعة وحتى التاسعة على أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس فما فوق.







وبعد التقديم على الوظيفة من خلال منظومة “جدارة” يتم مراجعة البيانات وتمريرها على نظام ترشيح آلي ليتم تجميع تلك البيانات وتحديد الرغبات المقدمة من قبل المتقدمين على الوظائف ومقارنتها بالوظائف المتاحة، وللوصول للوظائف أو التقديم عليها فهناك عدد من الآليات الواجب اتباها من قبل المستخدم.

على أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على حسابه واستكمال السيرة الذاتية والتأكد من كتابة البيانات العلمية بصورة صحيحة ثم الإطلاع على الوظائف المتاحة والتقديم على الوظيفة الراغب الالتحاق بها.

نتيجة القبول في وظائف التربية والتعليم

ويمكن الاستعلام من خلال موقع جدارة عن نتيجة القبول في وظائف التربية والتعليم التي طُرحت في الأيام الماضية حيث أعلنت من قبل وزارة التعليم عن 173 وظيفة بالخدمات الإدارية للحاصلين على الشهادات الجامعية أو ما يعادلها من المعاهد التخصصية بعد الثانوية العامة على الأقل، وكان يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف، الدخول على منظومة جدارة والتقديم المباشر من خلالها في الفترة من يوم الأحد الموافق 2 محرم 1441 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 6 من نفس الشهر، كما شددت الوزارة حينها على ضرورة التأكد من صحة بيانات المتقدمين على الوظائف حتى لا يفقد المتقدم فرصة الالتحاق بالوظيفة، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت حاجاتها للوظائف غير التربوية أولًا ثم التربوية مع ضرورة وجود قرار معادلة بالنسبة للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.