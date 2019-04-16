شروط التسجيل في طاقات 1440 منصة الباحثين عن عملي في المملكة العربي السعودية

إليك موقع طاقات الذي يوفر معظم الوظائف لمن يريد الحصول علي وظيفه ورفع المهارات ويقدم دعم مالي جيد يصل إلي 4000 ريال شهريا حيث يقدم لك أبرز آلإعلانات الوظيفية من جانب رجال الأعمال وجهات العمل المختلفة الراغبين في الحصول علي موظفين ويعرض لك عدد طلبات التوظيف وعدد الوظائف المتاحة يوميا ويقدم عادة برامج ودورات تدريبيه لتضيف فرصة الحصول علي الوظيفة وإليك أبرز البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها موقع طاقات.

طريقة التسجيل في موقع طاقات وطلب الحصول علي الوظيفة :

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني المسمي طاقات للدخول أضغط علي الرابط التالي “ طاقات البوابة الوطنية للعمل

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني المسمي طاقات للدخول أضغط علي الرابط التالي “ ثانيا ثم اختيار إنشاء حساب جديد ثم اختيار نوع الهوية إذا كنت سعودي أم غير سعودي ثم إدخال التفاصيل الشخصية المطلوبة الخاصة بك ثم الانتقال للتحقق من رقم هاتفك ولكن عليك أن تقرأ الشروط والأحكام التي ستطبق حين تسجل في هذه البوابة وإذا كنت توافق عليها أم لا.

ثم اختيار إنشاء حساب جديد ثم اختيار نوع الهوية إذا كنت سعودي أم غير سعودي ثم إدخال التفاصيل الشخصية المطلوبة الخاصة بك ثم الانتقال للتحقق من رقم هاتفك ولكن عليك أن تقرأ الشروط والأحكام التي ستطبق حين تسجل في هذه البوابة وإذا كنت توافق عليها أم لا. ثالثا بعد ذلك تتوجه إلي الصفحة الرئيسية ثم كتابة الرغبات من نوع الوظيفة التي تريدها والمهارات التي تتقنها والشركة التي ترغب العمل بها وعليك أن تحدد لهم موقع ثم الانتظار لحين يعرض طلبك علي أصحاب الشركات والمؤسسات.

ملحوظة هامة في حالة التسجيل في رابط طاقات



إليك عدة أمور يجب أن تراعيها إذا أردت الحصول علي عمل في المستقبل

أولا : لا تعتمد في بحثك عن العمل في البحث في المواقع الإلكترونية فقط وعليك التعرف علي الأساليب المختلفة التي يستخدمها أصحاب الأعمال في البحث عن موظفين كوسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات.

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