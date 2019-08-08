شروط التقديم على سند الزواج | رابط برنامج سند محمد بن سلمان وكيفية التسجيل

شروط التقديم على سند الزواج نظراً لأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سن الشباب يهتم اهتمام بالغ بهذه الفئة التي تمثل عدد كبير من الشعب السعودي، لذا سن برنامج سند الزواج لمساعدة من يرغب في الزواج، وتم إتاحة الخدمة الكترونياً لتسهيل الأمر ورفع العبء عن الأسر التي تستحق الخدمة، ومنذ إطلاق المبادرة استفاد نحو 15 ألف مواطن منها، ونوضح فيما يلي اشروط التقديم على سند الزواج، يعد برنامج سند الزواج من المبادرات الإجتماعية الغير ربحية، والهادفة إلى توفير الحياة الكريمة والمستقرة للشباب بتقديم الدعم المادي لهم، وخاصة بعد رفع بعض الفواتير الأساسية وإضافة القيمة المضافة على العديد من الخدمات.

شروط التقديم على سند الزواج

لابد وأن يكون الزواج الأول للزوج.

لابد وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال.

لابد من حصول المتقدم على الشهادة الثانوية بحد أدنى.

تمتع كل من الزوج والزوجة بالجنسية السعودية.

يتراوح سن الزوجة مابين 18 : 40، وسن الزوج مابين 21 : 40.

عدم مرور أكثر من عام على عقد الزواج.

اجتياز دورة الوعي المالي وتحقيق درجة 60% بحد أدنى.

الأيتام وذوي الهمم وأبناء شهداء الواجب هم الفئات الأولى بسند الزواج.

التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج بعد التأكد من مطابقة الأحكام والشروط، ثم الضغط على مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

العمل على انشاء حساب، ثم كتابة البيانات الخاصة بالطريقة الصحيحة.

الضغط على كلمة الوعي المالي.

الانتظار لحين إرسال رسالة اعتماد الطلب.

ويمكنك معرفة رقم شكاوى حساب المواطن 1440.

كيفية الاعتراض وطرق التقديم إلكترونيا.

كيفية تصحيح البيانات

هناك بعض العقبات التي تقف أمام مستخدمين الموقع الالكتروني للبرنامج مما يجعلهم غير قادرين على التسجيل، وربما لا يحصلون على رابط التفعيل بالبرنامج بعد التسجيل، وهذه الأمور تم علاجها فيمكن التسجيل مرة أخرى وفي وقت أخر بعد مرور مدة أدناها 72 ساعة، وتصحيح البيانات الخاطئة بالبريد الإلكتروني، وذلك كما جاء عبر الحساب الرسمي على تويتر, وتعدُّ مبادرة ولي العهد إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي.