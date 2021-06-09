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شروط التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

بواسطة سمير زيادة
شروط التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي شروط التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

يقدم بنك التسليف السعودي العديد من الخدمات وخاصة لفئة الشباب المقبلون على الزواج ، ويعتبر قرض الزواج من بنك التسليف السعودي أحد أبرز الخدمات التي يقدمها للشباب ضمن نطاق مساعدتهم والتيسير عليهم في التخفيف عنهم في تحمل تكاليف الزواج، وفي هذه المقالة سوف نستعرض الشروط المطلوبة للتقديم على هذا القرض والشروط العامة من بنك التسليف السعودي، فتابعوا معنا إلى آخر المقالة

1 قرض الزواج من بنك التسليف السعودي
2 شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي
3 شروط تقديم طلب قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

شروط التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي
شروط التقديم على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

يجب على المتقدم بالطلب الاطلاع على الشروط التالية لضمان الحصول على القرض، وتشمل التالي:

  • إحضار عقد زواج رسمي مختوم من قبل المحكمة التي جرى توثيق عقد الزواج لديها، ويجب التأكد أن يكون تاريخ العقد هو التاريخ الهجري وليس الميلادي.
  • يتوجب تحديد الإطار الزمني بدءاً من تاريخ الاستخدام.
  • على المستخدم كتابة رقم الهوية وتسجيل تاريخ الميلاد على الموقع، وذلك من أجل اعتماد شخصية وتاريخ ميلاد المرشح.
  • جمع بيانات المقيم من المكاتب الحكومية، وعلى المقيم جمع كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه للتقدم بالطلب للحصول على القرض.
  • يمكن للمقيم إرسال الأوراق اللازمة من خلال البريد، ويتاح التعامل مع التطبيق من داخل البنك.
  • وأخيراً، يتم جمع الحصص من خلال إطار السداد.

شروط تقديم طلب قرض الزواج من بنك التسليف السعودي

  • ينبغي أن يكون عمر المتقدم بالطلب يتراوح من 21 عاماً ولا يتعدى 70 عام مع ضرورة مراعاة كل الشروط السابق ذكرها.
  • يشترط عدم مطالبة المتقدم بالطلب لأي مشروع تمويل، فالهدف هو سلفة الزواج فقط.
  • أن يكون راتب المتقدم لطلب قرض الزواج الشهري لا يقل عن 2000 ريال.
  • وأخيراً، لابد من توافر متعهد اكتتاب.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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