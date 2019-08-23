شروط التقديم في وظائف التعليم عبر نظام جدارة اعرف جميع التخصصات المطلوبة

شروط التقديم في وظائف التعليم فتحت وزارة التعليم السعودية باب القبول لعدد يصل إلى 10436 من الوظائف الحكومية بالوزارة لكل من الرجال والنساء، وهناك بعض الشروط للقبول بتلك الوظائف، والتي جاء على رأسها الحصول على شهادة البكالوريوس، وإليكم كافة الشروط والمعايير الواجب توافرها في من يتقدم للوظائف التعليمية، وكذلك التخصصات المطلوبة وطريقة التقدم للوظائف من خلال نظام جدارة للتوظيف.

شروط التقديم في وظائف التعليم

وضعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الضوابط الواجب توافرها في من يتقدم لشغل الوظائف التعليمية.

وذلك من خلال نظام جدارة للتوظيف ومنها على سبيل المثال.

الحصول على شهادة البكالوريوس من أحد الكليات أو الجامعات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بالقسمين التخصص والعام، وعدم الاشتغال بدخل شهري يوازي الدرجة العلمية الحاصل عليها، التناسب بين الدرجة العلمية الحاصل عليها المتقدم مع التخصص، ولابد من الحصول على معادلة التخرج لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة.

ولابد من توافر التخصصات التالية في المتقدمين

تخصص في مادة التربية البدنية والعلوم الإدارية والتربية الخاصة، بمادة الفيزياء والأحياء والكيمياء، ومادة التربية الوطنية والاجتماعية والمكتبات والدراسات النفسية والاجتماعية، ومادة التربية الفنية والحاسب الآلي، ومادة اللغة العربية وتربية أساسي عربي ومعلم لغة عربية ومعلم الصفوف الأولى، ومادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم والرياضيات، ومادة التربية الإسلامية و مطلوب معلم الصفوف الأولية و معلم فصل.

ويتم التقدم للوظائف في الأوقات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، والتي سيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي ونظام جدارة 1440.

موقع جدارة 1440 للتوظيف

الدخول على رابط جدارة الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة.

الوصول إلى طلب التسجيل لمتقدم جديد، وملء البيانات بالطريقة السليمة مع ذكر الدرجة العلمية.

ملء كافة البيانات الشخصية التي تخص المتقدم للوظيفة.

التقديم على المفضلات إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل علمي شامل.

في النهاية يتم استخراج نتائج ترشيح جدارة.

وعن نتائج الترشيح فسوف يتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو عبر التليفون الجوال، وسوف يتم الاختيار من بين المتقدمين البالغ عددهم 145 شخص، وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت الحاجة إلى شغل 57 وظيفة.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بالوظائف التعليمية للعام الدراسى الجديد حيث أنه سيتم الإعلان عن الوظائف المتاحة في القريب العاجل تمهيدا لاستقبال الخريجين من الرجال والنساء، وعمل الاختبارات اللازمة للمرشحين خلال الاجازة الصيفية.