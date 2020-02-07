شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي للسعوديين وغير السعوديين المقيمين

وفق أحكام الشريعة الإسلامية تم عرض شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي السعودي، والذي يستفيد منها المواطنين والمقيمين، ويمكن تنفيذ الخدمة في مدة زمنية لا تتخطى 3 دقيقة، حتى يتمكن طالب التمويل من تلبية الاحتياجات المالية، أيضا هناك شروط تخص المتقاعد للاستفادة من قرض تمويل شخصي مصرف الراجحي، وقد تم تحديد عدد من المستندات التي سترفع مع نموذج طلب التمويل، سيتم الإشارة إليها.

التمويل الشخصي من برنك الراجحي يوفر للمستفيدين حلول كثيرة للتغلب على الصعوبات المالية التي قد تواجههم، وتتنوع تلك الاحتياجات ما بين تعليم الأبناء أو البنات، أو تتحقق حلم الزواج، أو تجديد أثاثات المنزل، أو للترفيه والاستمتاع بالإجازات، وغيرها، وفي خطوات سهلة وميسرة يتم تقديم طلب التمويل الشخصي من بنك الراجحي والحصول على الموافقة في وقت قليل.

شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي

كي يتمكن طالب الخدمة من الحصول على التمويل الشخصي يجب أن تنطبق عليه الشروط، ويقوم برفع المستندات المطلوبة.

حد أدنى للراتب 2000 ريال، مع تقديم خطاب معتمد من جهة العمل بذلك.

تحويل الراتب.

الحد الأدنى للخدمة يكون من شهر وعلى حسب ما هو معتمد من جهات عمل بالبنك.

العمر لا يتجاوز 60 عام عن قيام المستفيد بسداد أخر دفعة.

موافقة مصرف الراجحي على العميل

المستندات المطلوبة من العميل: