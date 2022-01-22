المساعدة المقطوعة من أهم برامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت من تقديم حياة كريمة لعدد كبير من الأسر والمواطنين السعوديين، حيث تقصد الوزارة تلبية احتياجات الأفراد الفقراء أو المحدودي الدخل، ولكي تقدم على طلب المساعدة المقطوعة، هناك بعض الخطوات التي تلزم لذلك، في السطور القادمة نوضح أهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 2022 – 1443 في السعودية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم للطبقات الأكثر أحقية، لذلك وضعت عدد من الشروط الصارمة لابد من انطباقها على كل متقدم، للحصول على دفعات الدعم الشهرية، تتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يتجاوز عمر المتقدم عند التقديم للحصول على الدعم 35 عام.

الحصول على الجنسية السعودية، ما عدا أبناء المرأة السعودية المتزوجة من مواطن غير سعودي.

أن يكون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يعاني من عجز كلي.

المرأة المطلقة، ولا تمتلك دخل خاص بها.

المرأة التي تركها زوجها، ولا تملك عقارات أو راتب ثابت.

المرأة الأرملة دون معاش من زوجها.

كبار السن الغير قادرين على العمل، دون معاش أو أملاك.

عدم امتلاك أي عقارات أو أراضي زراعية باهظة الثمن.

الحد الأقصى لراتب صاحب الأسرة 8670 ريال سعودي والشخص الأعذب 3 آلاف ريال.

صرف المساعدة المقطوعة

أعلنت الوزارة أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من دعم المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال، يتم تجزئتها وفقا لحالة الأسرة وعدد أفرادها والدخل الشهري.

تصرف الوزارة المساعدة المقطوعة مرة واحدة في العام للفئات المسجلة في النظام، كما تقدم أيضا لكل المستحقين لبرنامج الضمان الاجتماعي، ولكن في هذه الحالة تصرف المساعدة كل عامين.

تكون الأولوية في المساعدات للمتقدمين أولًا، على أن ينتظر باقي المتقدمين قوائم الإنتظار.