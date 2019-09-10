شروط الحصول على رخصة قيادة للوافدين والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للوافدين الجدد

شروط الحصول على رخصة قيادة للوافدين التي يتم البحث عنها كثيرا للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يحتاج الوافد إلى السعودية إلى استخدام السيارة للقدرة على التنقل داخل المملكة، لتوفير الوقت والمجهود والعناء، ولتوفير المال أيضا، حيث طول المسافات للوصول إلى الأماكن الحيوية، قد يكلف الشخص الكثير من المال، ولتسهيل أموره وحياته، ولكن للحصول على رخصة القيادة، يلزم الالتزام بشروط معينة، وتقديم أوراق معينة، وأيضا عمل الكشف الطبي المطلوب، لذلك سنوضح لكم اليوم كل التفاصيل الخاصة بالحصول على رخصة قيادة للوافدين.







ماهي شروط الحصول على رخصة قيادة للوافدين؟







للحصول على رخصة القيادة هناك مجموعة من الشروط، وفي حالة توافر هذه الشروط، يمكن لأي شخص خارج السعودي الحصول على رخصة القيادة، ومن الضروري توافر هذه الشروط وهي:

أن يتجاوز عمره 21 عام، وعلى الأقل يكون مضى على فترة إقامته في السعودية سنة كاملة.

يقوم الشخص الراغب في الحصول على رخصة القيادة، بدفع الرسوم المستحقة التي تشمل الامتحان والطوابع وخدمة التعليم.

بعد إجتياز المتقدم للامتحان، وقبل استخراج الرخصة يقوم بدفع 27.5دولار، وذلك في حالة كونه يستخرج لأول مرة، ولكن في حالة التجديد يدفع 5.5 دولار.

ماهي الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة قيادة للوافدين.







قبل الذهاب إلى هيئة المرور لاستخراج رخصة القيادة، يجب عليك تجهيز بعض الأوراق التي ستطلب منك هناك وهي:

إحضار جواز السفر وصورة منه.

صورة وأصل إقامة الوافد.

صورة لرخصة قيادة المتقدم مستخرجة من بلده.

إحضار 6 صور شخصية.

إحضار صور هوية الكفيل.