شروط الحصول على قرض من بنك الرياض

يقدم “بنك الرياض” بتقديم العديد من الخدمات المميزة والعديد من القروض الميسرة، التي تتناسب مع العملاء، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع عن شروط الحصول على قرض بنك الرياض للقطاع الخاص ومزاياه، وكذلك شروط التقديم للحصول على برنامج التمويل الشخصي الخاص بالقطاع العسكري ومزاياه، وشورط الحصول على برنامج التمويل الشخصي لموظفي الشركات الكبري ومزاياه، وكذلك القروض الخاصة لموظفي الجهات الغير مدرجة .

شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص

ان لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عام .

ان لا يقل صافي الراتب عن 3 ألاف ريال سعودي .

يتم إيداع الراتب في بنك الرياض عبر نظام “سريع” .

مميزات قرض بنك الرياض

الحصول على هامش ربح تنافسي .

متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.

مدة التمويل تصل الى 60 شهر .

فى حالة الوفاة يتم إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة عن عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب .

الحصول على موافقة مبدئية فورية .

شروط الحصول على برنامج التمويل الشخصي للقطاع العسكري

ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام .

ان لا يقل صافي الراتب عن 3 الاف ريال سعودي .

مدة خدمة سنة لمن تبدأ رواتبهم من 3 الاف ريال وحتى 4 الاف ريال .

لا يشترط مدة الخدمة لمن تبلغ رواتبهم اعلى من 4 الاف ريال .

مع مراعاة عمر التقاعد العسكري .

يتم إيداع الراتب الى البنك عبر نظام “سريع” .

شروط برنامج التمويل الشخصي لموظفي الشركات الكبرى

ان لا يقل العمر عن 18 عام .

ان لا يقل صافي الراتب عن 5 الاف ريال سعودي .

من تبدا رواتبهم من 5 الاف ريال وحتى 7999 ريال مطلوب مدة خدمة 3 أشهر .

مدة خدمة شهر لمن رواتبهم اعلى من 8 الاف ريال .

تحويل الراتب الى بنك الرياض فى خطاب موجه .

ايداع الراتب فى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع” .

شروط برنامج التمويل الشخصي لموظفي القطاع الخاص:

ان لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عام .

ان لا يقل صافي راتبه عن 5 الاف ريال سعودي .

يشترط تقديم مدة خدمة 3 شهور لمن تبدا راتبهم من 5 الاف ريال وحتى 7999 ريال .

تقديم مدة خدمة شهر لمن تبدا رواتبهم من 8 الاف ريال فأعلى .

ارسال خطاب تحويل موجة الى بنك الرياض .

ايداع الراتب فى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع” .

شروط برنامج التمويل الشخصي لموظفي الجهات غير المدرجة