شروط الحصول علي الحد الأقصى لمبلغ قرض بنك التسليف 2019

يقدم بنك التسليف السعودي العديد من الخدمات لأفراد، وذلك للمساهمة من أجل حل مشاكل التمويلية لدي البعض من المجتمع السعودي، ويسعى البعض للحصول علي أقصي مبلغ قرض مقدم من بنك التسليف والذي يتطلب الإطلاع علي شروط الحصول علي مبلغ 60 ألف ريال من بنك التسليف، وبصل مبلغ التمويلي إلي حد الستون ألف ريال في كل من قرض الضمان الاجتماعي، قرض أهل ، قرض كنف ، قرض الأسرة وقرض الزواج.

شروط قروض بنك التسليف 2019

يختلف شروط الحصول علي قرض بنك التسليف علي أساس القرض المطلوبة كما تختلف مبلغ القرض وفقا للشروط وراتب العميل، وجاءت الشروط الأخيرة لقروض بنك التسليف كالأتي:

كيفية الحصول علي الحد الأقصى لمبلغ قرض التسليف

يتطلب الحصول علي قرض بمبلغ الحد الأقصى لقروض التسليف أن يكون يقدم العميل ما يفيد باستطاعته دفع مبلغ 1000 ريال كقسط شهري لسداد مبلغ القرض لمدة 5 سنوات دون أي فوائد، كما يوضح الجدول المرفق في الرابط التالي مبلغ القسط الشهري لبنك التسليف علي أساس مبلغ القرض، حيث يحدد راتبك المبلغ المتاح لك كقرض وبلغ القسط الشهري.