شروط الحصول علي قرض آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية ورابط التسجيل

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن طرح التسجيل في قرض آهل المقدم للأسر وفقا لمجموعة من الشروط المحددة، والهدف من تقديم القرض هو مساندة الأسر ذات الدخل المحدود في تحمل أعباء الحياة ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع الشروط التي حددها البنك للحصول علي القرض لمختلف الفئات ومن هذه الشروط أن لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عام والكفيل 55 عام، وأن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

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واحتساب نصيب الفرد من خلال تقسيم الدخل الشهري الإجمالي لرب الأسرة علي عدد أفرادها، ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة في حالة لم يتجاوز عمره عن 24 عام ولم يكن متزوج أو موظف والبنت كذلك لم تكن متزوجة أو موظفة، ويحق لها تقديم طلب قرض الأسرة في حالة إن كانت مطلقة أو أرملة أو تعول طفل فأكثر دون احتساب العمر.

برنامج آهل

وحدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط اللازمة لتقديم المستفيدين من كبار السن وفقا لمجموعة من الاعتبارات :