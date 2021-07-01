شروط القبول فني رعاية مرضى الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية عن استمرار استقبال طلبات الراغبين من السعوديين والسعوديات للعمل في وظيفة” فني رعاية مرضى” للعمل في القطاعات الصحية المختلفة وذلك في إطار الاتفاقية بين الوزارة وهيئة التخصصات الصحية والتي أعلنت من قبل عن توافر وظائف فني رعاية مرضى من شهر فبرير 2021.

التقديم على فني رعاية مرضى

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقديم من خلال موقعها على الإنترنت على وظيفة فني رعاية مرضى لتقديم الخدمات الصحية اللازمة ورفع كفاءة العاملين في المجال الصحي وفق مجموعة من الشروط المطلوبة ومنها:

أن يكون المتقدم من الرجال أو النساء من اصل سعودي فقط.

لا يكون المتقدم لوظيفة فني رعاية مرضى على رأس وظيفة لفترة ث اشهر ماضية.

الحصول على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الصحية المطلوبة.

لا يقل معدل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن 3 من5 ، أو ما يعادل هذه الدرجة في المواد التالية:

الأحياء، والأحياء الدقيقة، الفيزياء، والكيمياء، والكمياء الحيوية).)

طريقة التقديم على فني رعاية مرضى

تعتبر مهنة رعاية المرضى من التخصصات الهامة والمطلوبة في المملكة وخاصة خلال الفترة الحالية من انتشار الجائحة والتي أدت على الحاجة إلى عدد من التخصصات لسد العجز في الفنيين المهرة في رعاية المرضى من حاملي شهادات البكالوريوس في التخصصات الصحية المختلفة، ويتم التقديم على فني الرعاية من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد التقديم على فني رعاية مرضى

تفتح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوباب التقديم على وظيفة فني رعاية مرضى من خلال موقعها على شبكة الإنترنت من يوم الرابع من شهر يوليو 2021 وحتى يوم 8 يوليو 2021.

مميزات التقديم على فني رعاية مرضى

تقدم وزارة الموارد البشرية وهيئة التخصصات الصحية العديد من المميزات خلال فترة التدريب واستلام الوظيفة ومنها: