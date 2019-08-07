شروط القبول والتقديم في المعاهد العسكرية وكل ما تريد معرفته عن رابط التقديم وموعد الاستكفاء من هنا

شروط القبول والتقديم في المعاهد العسكرية، أصبحت تشكل طفرة عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، خاصة بعد أن قامت وزارة الدفاع السعودية بالاعلان عن قبول دفعة جديدة للتجنيد بالمعاهد العسكرية وبرنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية السعودية، حيث أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع السعودية، الرتب التي سيحصل عليها المتقدم بعد تخرجه من المعهد وهي وكيل رقيب وعريف، وحرصًا منا على تقديم كل ما يشغل بال القارئ، نعرض لكم في السطور التالية شروط القبول والتقديم في المعاهد العسكرية 2019.”.

شروط القبول والتقديم في المعاهد العسكرية

شروط القبول والتقديم في المعاهد العسكرية قد حددتها الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع السعودية، وهي أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات العلمية التالية وهي “الثانوية العامة- درجة البكالوريوس في التخصصات الفنية- درجة الدبلوم”.

رابط التسجيل للمعاهد العسكرية 1440

للتقديم والتسجيل للمعاهد العسكرية عليك الدخول على موقع الادارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، رابط التسجيل للمعاهد العسكرية 1440.

موعد التقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية 1440

موعد التقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية 1440فقد بدأ التسجيل والتقديم للتجنيد بالمعاهد العسكرية والابتعاث الخارجي للقوات البحرية السعودية، منذ أمس الإثنين 4 ذي الحجة 1440 في الثامنة صباحًا وحتي الأسبوع القادم..

شروط التسجيل للتجنيد للمعاهد العسكرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ، ويستثني من ذلك من نشأ مع والده في خدمة البلاد بالخارج. يشهد له بحسن السير والسلوك. ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون متزوج بغير سعودية. أن يكون عمر المتقدم بين 17 عام حتي الأربعين. ألا يكون موظف حكومي. ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية. الا يكون قد التحق سابقاً بالخدمة العسكرية. أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول مثل “اختبار اللياقة البدنية- اختبار اللياقة الطبية- اختبار المقابلة الشخصية- اختبار التخصص

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن فتح باب القبول والتجنيد للمعاهد العسكرية، على أن يحصل خريجيها على رتبة وكيل رقيب وعريف، وكذلك فتح باب التقديم ببرنامج الابتعاث الخارجي للقوات البحرية الملكية السعودية لخريجي التخصصات الفنية من الحاصلين على البكالوريوس، والدبلوم، الثانوية العامة.