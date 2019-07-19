شروط برنامج ابتعاث النخبة للطلاب السعوديين

ابتعاث النخبة هو برنامج خادم الحرمين الشريفين من أجل الابتعاث الخارجي، ويهدف ابتعاث النخبة إلى التطوير والتنمية الاقتصادية للمملكة في مختلف المجالات، والهدف منه استهداف الطلاب المتفوقين والحاصلين على القبول الجامعي المباشر في أفضل الجامعات في العالم في عدد من التخصصات العلمية التي تحتاجها أسواق العمل في المملكة .

ومن أهم مميزات برنامج ابتعاث النخبة هو الابتعاث الخارجي لعدد من الدول المعروف عنها بالمكانة العلمية المرموقة مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وكندا، وسنغافورا.

برنامج ابتعاث النخبة

وهو برنامج متاح للطلاب طوال العام من أجل الدراسة في كافة المراحل الدراسية سواء كانت مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه ويمكن للطلاب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني سفير التقديم ، ومن أهم مميزات برنامج ابتعاث النخبة العمل على توظيف المتخرجين منه تماشيًا مع رؤية 2030 ولتحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة.

الشروط العامة للتقديم في ابتعاث النخبة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

ألا يكون المتقدم عاملًا في أحد الوظائف الحكومية في أي قطاع من قطاعات المملكة.

لابد من التفرغ والإقامة في بلد الابتعاث والانتظام الكلي في الدراسة.

لابد من معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية من وزارة التعليم السعودية.

وجود محرم للطالبات يسافر معهن بلد الابتعاث ويكون معها حتى تنتهي مدة البعثة.

الشروط الخاصة الابتعاث الخارجي للبكالوريوس -الماجستير- الدكتوراه

إرفاق صورة من القبول الجامعي النهائي غير المشروط والصادر من مكتب القبول والتسجيل في الجامعة ويكون تصنيفها ضمن العشرون جامعة المتواجدين داخل تصنيف الوزارة.

لابد أن تكون الجامعة موصى عليها في الدرجة والتخصص الذي يريد الطالب دراسته.

ألا يزيد العمر عن ثلاثون عامًا للمرحلة البكالوريوس، و35 عامًا لمرحلة الماجستير، 45 عامًا لمرحلة الدكتوراه.

أن يكون التخصص المطلوب دراسته هو امتداد للدرجة العلمية السابق الحصول عليها أو في تخصص ذات صلة بها.

ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الدرجة العلمية السالفة أكثر من 10 سنوات.

ألا يكون قد سبق للطالب الحصول على البعثة في نفس الدرجة العلمية.

لابد أن تنطبق جميع لوائح الابتعاث العامة الخاصة بالوزارة على الطالب المتقدم.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين من الطلاب وأيضًا صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة بالنسبة إلى الطالبات

إرفاق صورة من جواز السفر وتكون سارية المفعول.

إرفاق صورة من المؤهل الدراسي الذي سبق وأيضًا الدرجة العلمية التي يرغب الطالب في دراستها.

إرفاق شهادة الفحص الطبي من مستشفى سعودي حكومي.

إرفاق معادلة الشهادات العلمية من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من مؤسسة تعليمية غير سعودية

موافقة ولي أمر الطالبة بالدراسة في الخارج وتحديد اسم المحرم المرافق لطالبة .

توقيع الطالب على الإقرارات والتعهدات .

يقوم الطالب أو الطالبة بالولوج لموقع برنامج ابتعاث النخبة الوارد ذكره سلفًا والاختيار من بين المراحل (البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه) ثم القيام باختيار موافق أسفل الرابط، وثم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ورمز التحقق، سوف يتم إرسال رمز التحقق على الجوال، من ثم يستكمل المتقدمين باقي إجراءات التقديم على ابتعاث النخبة وينتهي بإرسال الطلب.