شروط تأشيرة عمرة المضيف للمقيم والمواطن لاستضافة المعتمرين 1440

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول شروط تأشيرة عمرة المضيف الجديدة في المملكة العربية السعودية 1440، حيث قد اعلن سابقا وزيل وزارة الحج بالمملكة عن البدء في مشروع عمرة المضيف، وهذا المشروع يتيح للمواطنين والمقيمين في السعودية استضافة المعتمرين، وتصدر تأشيرة المعتمرين عبر السجل المدني للمواطن، ويهدف المشروع الجديد إلي اشتراك المواطنين في خدمات ضيوف الرحمن، وذلك عبر إعطاء فرصة للمقيمين في المملكة استضافة أقاربهم لأداء مناسك العمرة، ولذا يبحث العديد من المواطنين والمعتمرين عن شروط تأشيرة عمرة المضيف للمقيم والمواطن المعتمر وهذا ما سنجيبه في هذه المقالة فتابعونا.

شروط عمرة المضيف

يجب أن يكون المستضيف هو المسؤول الأساسي عن المعتمرين، كما يجب عليه رعايتهم علي أكمل وجه وخدمتهم حتي انتهاء مناسك العمرة ومغادرتهم للمملكة، وفي حالة مخالفة الشروط وعدم مغادرة المعتمرين للسعودية في الأوقات المحددة لهم تقوم الجهات المختصة في السعودية بتوقيع العقوبات علي المعتمر والمستضيف ويتم منع المستضيف من الاستضافة لمدة 5 سنوات قادمة علي الأقل مع ترحيل المعمرين خارج المملكة.

شروط عمرة المضيف للمقيم “المستضيف”

يحق للمستضيف استضافة من 3 وحتي 5 معتمرين، وهذا بشرط أن يكون من الأقرباء لهم من الدرجة الأولي حيث يجب أن يكون المعتمر الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الابن، الابنة، أب وأم الزوج، أب وأم الزوجة، كما يجب علي المقيم أن يكون من الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي وقد مضي علي وجوده في المملكة عام علي الأقل

شروط عمرة المضيف للمواطن “المستضيف”

يحق للمواطن أن يقوم باستضافة من يشاء من المعتمرين وهذا من 3 إلي 5 أشخاص فقط، وتم اصدار تأشيرتهم علي السجل المدني للمواطن، كما يحق له الاستضافة 3 مرات في العام الواحد، كما يجب ألا يقل عمر المستضيف عن 25 عام والا يقل دخله الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي، كما يجب أن يكون لديه سجل تجاري او مسجل في نظام الأجور أو في التأمينات الإجتماعية

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