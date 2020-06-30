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شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

بواسطة دنيا محمد

أعلنت صفحة أبشر عبر مواقعها الرسمية علي منصات التواصل الاجتماعي عن الشروط اللازمة للتمكن من تجديد إقامة العمالة المنزلية، ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها في المملكة العربية السعودية وعودة الأنشطة التجارية والاقتصادية والموظفين إلي مقرات أعمالهم، وتقدم منصة أبشر العديد من الخدمات المتنوعة التي يمكن من خلالها للمستفيدين من المواطنين والمقيمين إتمام الخدمات التي يريدونها.

1 شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية
2 ابشر الجوازات

شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية

وبدأت المملكة العربية السعودية في يوم 21 يونيو 2020 م المرحلة الأخيرة لعودة الحياة وفقا للإجراءات الوقائية، وفقا للخطة التي أعلنتها في يوم 26 مايو، والمرحلة الثالثة هي رفع الحظر لمدن ومناطق المملكة، بعد عدة أسابيع من منع التجول الكلي والجزئي، وعودة الحياة للحالة الطبيعية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقا للتدابير والإجراءات الوقائية.

  • والشروط اللازمة لتجديد إقامة العمالة المنزلية هي سداد رسوم الخدمة.
  • يشترط أن لا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.
  • القيام بسداد المخالفات المرورية الخاصة بالعامل.
  • أن يكون جواز سفر العامل ساري.
  • يجب أن يكون لدي العامل تأمين طبي ساري.
  • عدم وجود فرد أسرة “ذكر” بالغ 21 عام أو أكثر علي المكفول.

ابشر الجوازات

ومن المعروف أن منصة أبشر تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعدي 200 خدمة متنوعة بين خدمات المرور والجوازات، والاستعلامات الإلكترونية، وحجز موعد الأحوال المدنية، وتجديد جواز السفر  والاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي لمقيم، والعديد من الخدمات التي يسعى إلي إنجازها كل من المواطنين والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية.

دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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