شروط تجديد الاقامة للوافدين والمقيمين بالمملكة عبر موقع أبشر الإلكتروني

شروط تجديد الاقامة للوافدين والمقيمين بالمملكة وضعت جوازات السعودية بعض المعايير والقوانين الجديدة لتجديد الإقامة للوافدين الذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية، وجاء هذا التجديد حفاظاً على الأمن العام وسلامة المواطنين، وبالتالي يستطيع المقيم تجديد الرخصة والحصول على إقامة دائمة من خلال موقع أبشر، وبالأخص الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد هوية مقيم، على الرغم من تسهيل الإجراءات من خلال موقع أبشر، إلا أن تجديد الرخصة لا يتم إلا بعد استيفاء بعض الشروط، والتي جاءت على النحو التالي.

شروط تجديد الاقامة

سحب نموذج طلب من الجهة المختصة وملء البيانات، وتوقيعه من الجهة المعنية.

صورة من السجل التجاري أو التراخيص تكون سارية المفعول.

الإقامة القديمة.

جواز السفر على أن يكون ساري.

كرت عمل لغير المستثمرين.

تسديد رسوم رخصة العمل.

تسديد رسوم تجديد الإقامة إلكترونياً.

الكشف الطبي للوافدين في المستشفيات لفحصها ومعرفة الأمراض.

2 صورة شخصية حديثة 6×4.

طريقة تجديد الإقامة من خلال أبشر الجوازات

لتجديد هوية المقيم و الاستعلام عن صلاحية فترة الإقامة، وتاريخ الانتهاء لابد من الدخول على خدمات أبشر الإلكترونية لمعرفة كافة المعلومات، وذلك تيسيراً على المواطنين من الذهاب للمصالح الحكومية والوقوف في الطوابير وإضاعة الوقت وبذل المجهود، ونوضح طريقة تجديد الإقامة من خلال موقع أبشر على النحو التالي.

الدخول على موقع أبشر الإلكتروني

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر

يتم اختيار الجوازات ثم اختيار كلمة إقامة.

ستظهر صفحة مدون فيها بيانات العامل الذي يراد تجديد إقامته.

يتم تسديد الرسوم من خلال التوجه إلى فرع مكتب الجوازات أو من خلال نظام سداد.

الضغط على كلمة الموافقة بتطبيق الشروط والأحكام، ومن ثم الضغط على كلمة تجديد.

تظهر الصفحة التالية لتأكيد تجديد الإقامة وكافة البيانات الخاصة، وعن الرغبة في تعديل بيانات لابد من الضغط على كلمة عودة.

ستظهر صفحة تدل على إتمام العملية بنجاح، وذلك بعد تحديد كيفية استلام الهوية سواء من أحد مكاتب الجوازات أو من خلال البريد.