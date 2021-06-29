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شروط دخول السعوديين للكويت عبر المنافذ البرية يوليو 2021

بواسطة محمود عطا الله
شروط دخول السعوديين عبر الحدود البرية للكويت شروط دخول السعوديين عبر الحدود البرية للكويت

أعلنت السفارة السعودية في دولة الكويت عن قرارات مجلس الوزراء الكويتي بخصوص دخول المواطنين السعوديين عبر المنافذ البرية والبحرية خلال يوليو 2021 وبداية من أغسطس 2021، تأتي تلك الخطوة الهامة من الحكومة الكويتية بعد فتح المنافذ الجوية للبلاد للمغادرين والعالقين الراغبين في العودة إلى الكويت ممن لديهم إقامة صالحة من الوافدين، هذا ويشكل السعوديين نسبة 94% من إجمالي القادمين إلى دولة الكويت سنويًا عبر المنافذ البرية الحدودية.

شروط دخول السعوديين عبر المنافذ البرية للكويت يوليو 2021

  • من اليوم 29 يونيو وحتى 31 يوليو 2021 يُسمح للسعوديين بدخول الكويت برشط أن يكونوا من أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من عمالتهم المنزلية ممن حصلوا على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في الكويت.
  • بالطبع يُسمح بدخول أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن حصلوا على جرعتين من اللقاح حتى 31 يوليو.
  • من 1 أغسطس 2021 تُفتح الحدود البرية والبحرية للكويت لكل من حصل على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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