شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي غير مقيم بالمملكة – الأوراق والمستندات المطلوبة

شروط زواج السعودية من أجنبي غير مقيم في المملكة، حيث وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط للموافقة على زواج السعوديات من أجانب غير مقيمين، بما أنها تضم عدد كبير من الجنسيات المختلفة لذلك سمحت لجنسيات أخرى من الإرتباط بفتاة سعودية، وتسهيل إجراءات الزواج لمن يرغب فيه، إتماماً لشريعة الله عز وجل بتعمير الأرض، ولكن ببعض الشروط لكي تتم عملية زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي غير مقيم.

زواج السعوديات من أجانب

أتاحت المملكة العربية السعودية زواج السعوديات من جنسيات مختلفة حتى إذا كان الرجل غير مقيم بالمملكة، ولكن وضعت بعض الضوابط والمعايير من قبل وزارة الداخلية من أجل ضمان حقوق المرأة وحمايتها من التعرض لأي ضرر كان، وتتضمن تلك الشروط في تسهيل الإجراءات على الراغبين في زواج الأجانب من السعوديات مع الحفاظ على حقوق الفتاة السعودية من أي تلاعب أو مستهتر.

شروط زواج السعودية من أجنبي غير مقيم بالمملكة

وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة الداخلية من أجل إتمام زواج السعوديات من أجانب وهي على النحو التالي:-

لابد أن يكون الرجل من الطلبة أو المرافقين.

يجب على الشخص المراد الزواج من الفتاة السعودية توفير مسكن مناسب لها.

لا يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، أو ما يعادله بالعملات الأخرى.

لا يقل عمر الشخص عن 25 عاماً، ولا يقل عمر الفتاة عن 21 سنة.

لابد من الحصول على موافقة من ولي أمر الفتاة، بجانب طلب لأمير المنطقة للحصول على موافقته أيضاً، ويشمل الطلب جميع بيانات العروسين بالإضافة إلى ديانة الخاطب وشرح أسباب الموافقة على الزواج، وبعد الحصول على الموافقة يتم الاستعلام عن الأمر جيداً.

الأوراق المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي

في حالة الرغبة في زواج السعوديات من أجانب لا بد أن تتوافر هذه الأوراق:-

صورة من جواز السفر للخاطب ولابد أن يكون ساري المفعول.

نسخة من شهادة ميلاد الرجل ومصدقه من قبل الأحوال المدنية.

3 صور شخصية.

تقرير يثبت الدخل الشهري.

بيان بحالة الفتاة إذا كانت تعمل أم لا.

بطاقة هوية الفتاة ووالدها أيضاً.

صورة شخصية للفتاة السعودية.

إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة للزواج.

يجب تقديم أصول المستندات مع الصور للتأكد من صحتها.

إذا كان الشخص غير عربي فيجب تقديم ترجمة معتمدة للمستندات المقدمة.

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