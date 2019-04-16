شروط طلب زيارة عائلية في السعودية – خطوات استقدام الزيارة العائلية أونلاين

قامت الحكومة السعودية الفترة الأخيرة بإصدار الكثير من القرارات الخاصة بكل المواطنين والمقيمين داخل المملكة وفيما صدر بخصوص طلب زيارة عائلية في السعودية وقدمت العديد من الخدمات الإلكترونية التي سهلت على العديد من المقيمين تخليص جميع الإجراءات الخاصة بالزيارات من خلال مواقع إلكترونية واضحة وأبرزها نظام أبشر دون اللجوء للمصالح الحكومية وتلاشي أزمة المواعيد والإجازات ويتم من خلال موقع إلكتروني التواصل مع كل الجهات المختصة وتخليص الإجراءات في أقرب وقت ولك في هذا المقال كل ما يرتبط بإصدار زيارة عائلية داخل المملكة العربية السعودية.

الفئات المتاح لها طلب طلب زيارة عائلية في السعودية

عرضت السعودية مجموعة من الفئات الخاصة بطلب زيارة داخل المملكة تتمثل في الأتي:

أي شخص مقيم داخل المملكة يمنح له صلاحية طلب زيارة عائلية لجميع أفراد عائلته في أي وقت ماعدا موسم الحج فقط لا يمنح له هذه الصلاحية.

الشخص الذي لم يحصل على عمل يمكنه تقديم زياره لشخص أخر يملك عمل ومحل سكن.

أن يملك المقيم في السعودية مهنه من المهن التي تتيح له إصدار زيارة عائلية كما عرضتها وزارة الخارجية السعودية.

رابط استقدام الزيارة العائلية من وزارة الخارجية

أولا يجب الدخول علي الرابط المباشر لاستقدام الزيارة العائلية المقدم من وزارة الخارجية وللدخول المباشر اضغط علي “ منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية – شروط استقدام الزيارة العائلية “.

“. ثانيا قم بمليء البيانات كما هو موضح في الصورة واتبع التعليمات.

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