شروط قرض بنك التسليف للزواج | خطوات الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من القروض وعلى رأسها قروض الزواج، والتي تم طرحها حتى يتم التيسير على المقبلين على الزواج وخصوصًا مع ارتفاع الأسعار، واليوم سنوفر لكم شروط قرض بنك التسليف للزواج بالتفصيل وسنتعرف أيضًا على مميزات القرض والفوائد التي يجنيها المتقدم للحصول عليه.

شروط قرض بنك التسليف للزواج

تعلم الحكومة بالمملكة العربية السعودية أن الزواج يحتاج إلى الكثير من الأموال، والتي قد لا تكون متوفرة لدى الكثير من شبابها، ولذلك قام بنك التسليف بتوفير قروض الزواج، ولكنها لها شروط حتى يتم الحصول عليها، ومن أهم الشروط الخاصة بقروض بنك التنمية الاجتماعية ما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على القرض لم يكن متزوجًا من قبل ويكون هذا هو الزواج الأول له، وكذلك الحال على المرأة، كما أن الرجل الذي تزوج ولم يدخل بزوجته يمكنه أن يتقدم للحصول على القرض أيضًا.

يتم تقديم عقد الزواج الموثق من خلال المحكمة في المملكة العربية السعودية، ويُشترط شرط أساسي ألا يكون قد مر على هذا العقد أكثر من عامين.

ينبغي أن يكون المواطن المتقدم للقرض سعودي الجنسية وزوجته أيضًا ينبغي أن تكون سعودية الجنسية.

خطوات التقديم للحصول على قرض الزواج

وهناك مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المواطن الذي يرغب بالحصول على قرض الزواج، والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية سهل على المواطنين الخطوات، لتسهيل الإجراءات وبالتالي تيسير أمر الزواج، وإليكم الخطوات:

في البداية على المواطن الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

يتم الدخول إلى تبويب تمويل الزواج.

سيتم إدخال البيانات المطلوبة سواء رقم الهوية الوطنية أو تاريخ الميلاد كافة المعلومات المطلوبة من خلال البنك.

وبعد أن يتم إدخال البيانات سيتم الانتظار حتى يتم التحقق من البيانات ومن ثم يحصل المواطن على موعد لإرسال كافة الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، ومن ثم سيتم الحصول عليه وتحديد الوقت المحدد لسداده.