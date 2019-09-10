شروط قرض بنك التسليف ومميزاته

بنك التسليف هو من أشهر البنوك في السعودية، وهو يقوم بتقديم قروض لمساعدة جميع فئات الشعب السعودي، حيث يقدم قروض لمساعدة محدودي الدخل، بجانب تقديمه للقروض الحسنة، وقروض لتمويل المشروعات، بجانب تقديمه لقروض للمرأة وغيرها.







وتتميز قروض بنك التسليف بعدم التعقيد في شروطها وسلاستها، لذلك هو من أهم البنوك في السعودية الذي يحدى بنسبة شعبية كبيرة بين الشعب السعودي، ويعتمد بنك التسليف على عمل دراسة ميدانية للمتقدمين، حتى تذهب القروض لمن يحتاجها بالفعل.







مميزات بنك التسليف

يقدم بنك التسليف قروض حسنة، وهي قروض بدون فوائد، وتذهب لمحدودي الدخل بمن يتمتع بالجنسية السعودية، وأيضا يقدم قروض لمساعدة المشروعات الصغيرة، وأصحاب الحرف والمهن الصغيرة.

وهو أيضا يقدم قروض لمحدودي الدخل، فمثلا يقدم قرض الأسرة، وقرض الزواج، وقرض الترميم.

يخلق فرص ادخارية لتشجيع الأشخاص السعوديين على ثقافة الادخار.







ماهي شروط الحصول على قرض من بنك التسليف

أن يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية السعودية. أن يكون الشخص المتقدم للقرض، مستوفيا لجميع الشروط المطلوبة لكل نوع قرض. أن يكون الشخص المتقدم لقرض بنك التسليف، ليس مديونا لبنك آخر، أو قام بسدادها. أن يكون الشخص المتقدم للقرض، لم يكن من الشخصيات المتعبة في سداد القروض السابقة. أن يكون الشخص المتقدم للقرض، متوفرة لديه جميع الأوراق المطلوبة من البنك، ولديها الجاهزية لجميع الضمانات المطلوبة من البنك. أن يكون المتقدم لقروض بنك التسليف لا يزيد عمره عن 55 سنة. المتقدم لقرض لمشروع، يجب أن أن يكون مشروعه الخاص، ولا يعمل بعمل آخر، ويكون متفرغا للمشروع. لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال. وفي حالة التقدم لتمويل المشروع، يجب أن يتوافق المشروع مع نوعية المشاريع التي يمولها البنك، ويكون المشروع جديد، ويكون هدف المشروع الاقتصاد القومي، وفي حالة وجود عدم استفادة الاقتصاد القومي من المشروع المقدم، يرفض المشروع، وميزانية التمويل المقدم للمشاريع 8 ملايين ريال، وفي حالة الزيادة يرفض المشروع. احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أفراد الأسرة، دون النظر إلى أعمارهم وحالتهم الاجتماعية، أو يملكون عمل من عدمه. احتساب الابن من ضمن افراد الاسرة، ولا يزيد عمره عن 24 عاما، ولا يمتلك زوجة أو عمل. واحتساب الأيتام المكفولين من الأسرة المتقدمة للقرض، سواء كانت الكفالة كلية أو جزئية. وفي حالة موافاة جميع الشروط وملء النماذج المطلوبة، يمكن للمتقدم الحصول على القرض.







ويمكن للمرأة حق الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، بشرط أن تكون مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها ولها أطفال، لذلك يمكن لأي شخص محدودي الدخل التقديم على قرض بنك التسليف.