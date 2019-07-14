شروط “قروض بنك التسليف” للمطلقات 1440 ه، قرضان من بنك التسيلف للمطلقة دون فوائد

قروض بنك التسليف للمطلقات، يقدم بنك التسليف السعودي عدد كبير من الخدمات التمويلية لعملائه والمجتمع، وذلك من أجل الأرتقاء بالمجتمع السعودي ومساهمة في حل الأزمات الاقتصادية علي مستوي الأفراد، يساهم البنك في إعطاء القروض لأصحاب المشاريع خاصة في مرحلة تمويل المشاريع ، كما يقدم البنك العديد من القروض المساهمة في بناء المجتمع منها قرض الزواج،قرض كنف، قرض الأسرة، قرض الضمان الاجتماعي ، كما أهتم البنك بفئة المطلقات والأرامل وربات المنزل وهو محور موضوعنا اليوم.

قروض للمطلقات من بنك التسليف 1440

حرص بنك التسليف علي الاهتمام بجميع فئات المجتم والتي تشمل المطلقات والأرامل، لذلك خصص البنك للمطلقات والأرامل قرض مخصص لهم وهو قرض كنف يمكنكي الإطلاع علي كافة الشروط وطريقة الحصول علي من خلال شروط الحصول علي قرض كنف للمطلقات كما أن يمكن أن تحصل المطلقة بدون أطفال علي القرض نفسه، هناك قرض آخر يمكن للمطلقة أن تحصل عليه وهو قرض آهل والذي يمتاز بوصول القيمة التمويلية للقرض إلي 60 ألف ريال لمدة 5 سنوات دون فوائد، يمكنك الإطلاع علي تفاصيل القرض من خلال شروط الحصول علي قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التسليف.

شروط قروض بنك التسليف