شروط مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة.. تعرف على كافة التفاصيل هنا

شروط مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة بدأ يبحث عنها كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلن وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، عن مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم، في عامها الثاني والأربعين، وذلك بفندق فوربوينتس بجوار جامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة، في حضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، لذلك نوفر لكم شروط مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة.

شروط مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة

في السياق ذاته، شروط مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة، نوه عنها مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، والتي تشرف عليها وزارة التعليم متبنياها من المدرسة إلى إدارات التعليم بالمملكة، من أجل المساهمة في تطوير المشاركات والقيم التي تكون أثرها على الأبناء والبنات.

كما تعد المسابقة من أهم برامج الوعي الفكري حيث تعزز لدى الناشئة الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي وتمكنهم من فهم معاني القرآن الكريم وحفظ آياته.

وتزامنا مع انطلاق مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة، تواصل المتسابقات واللجان أعمال تصفيات ختام مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها ( 42 ) والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 22 إدارة تعليم للطلاب و28 إدارة تعليم للطالبات.

وتشمل مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة، 124 متسابق ومتسابقة 61 “بنين” و 39 طالباً و22 معلماً و63 متسابقة و36 طالبةً و27 معلمةً، بينما تشكلت عدد لجان التحكيم من 22 محكم “بنين” و عدد لجان التحكيم 22 محكم ” بنات” بواقع عدد 11 فرع من فروع المسابقة.

وتعتبر مسابقة وزارة التعليم للقرآن بمكة التي تعتاد المملكة العربية السعودية تنظيمها كل عام، هي المسابقة رقم 42، والتي تستهدف وعي الطلاب والطالبات فكريا بالدين الإسلام وتشجعيهم على حفظ القرآن الكريم ليكونوا نموذج وقدوة صالحة لغيرهم من الأجيال.

وعن كافة تفاصيل المسابقات التعليمية يتم إعلانها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والتي رابطها الإلكتروني هنا، ويمكنك من خلال الرابط السابق معرفة كل ما هو جديد من أخبار ومسابقات تخص الطلاب والطالبات.