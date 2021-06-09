شروط مشاركة الكوادر الطبية في موسم الحج العام الجاري

اتخذت المملكة العربية السعودية، عددًا من التدابير الهامة للحفاظ على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وطالت إجراءات مواجهة الفيروس القاتل مواسم الحج، فقررت المملكة وقف مراسم العمرة والحج خلال الفترة الماضية حفظًا على حياة المواطنين، والأماكن المقدسة.

وتدريجيًا، تستعد المملكة العربية السعودية، للعودة إلى الحياة الطبيعية مجددًا، فقررت رفع حظر السفر إلى العديد من البلدان، والسماح بعودة الطيران والحج، مع شرط الحصول على اللقاح، ووضع العديد من الضوابط والشروط، وقررت وزارة الصحة ، فتح باب استقبال الكوادر الطبية، للمشاركة في الحج، طبقًا للعديد من الشروط والتخصصات المطلوبة .

طريقة المشاركة في موسم الحج للكوادر الطبية

فتحت وزارة الصحة، باب التسجيل الكوادر الطبية، للمشاركة في موسم الحج خلال العام الجاري، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني والتسجيل عبر الخطوات التالية:.

انقر على موقع وزارة الصحة السعودية.

اضغط على زر اختيار التسجيل في موسم الحج.

اختيار نوع العقد موظف في الوزارة ، جهة من خارج الوزارة.

إدخال رقم الهوية بالنسبة للمواطن ورقم الإقامة للمقيم.

إدخال رقم الجوال، والنقر على زر تسجيل الدخول.

في حال المتقدم من العام في الوزارة، يجب إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر والدخول.

إدخال البيانات اللازمة في استمارة الحج، والتأكد من البيانات والضغط على زر التقديم.

عملية التسجيل، تتم وفقًا لنظام التعاقد المؤقت، والمحدد لفترة مؤقتة.



الأوراق المطلوبة على الموقع أثناء التسجيل

وحددت وزارة الصحة، عددًا من الأوراق المطلوبة، من أجل للتسجيل في موسم الحج، على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الاستعانة ببعض التخصصات التالية:.

التقديم للكوادر الطبية، تتم من خلال الدخول على بوابة التسجيل التابعة لوزارة الصحة.

تقديم شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات، وأن تكون سارية المفعول.

تقديم صورة من بطاقة الأحوال للسعوديين.

صورة من الإقامة للوافد بشرط أن تكون سارية المفعول.

تقديم شهادة خبرة من العمل في قسم العناية المركزة للتخصصات المطلوبة.

الحصول على تطعيم فيروس كورونا من خلال مراكز وزارة الصحة.

مراجعة البيانات بطريقة جيدة، والنقر على زر التأكيد وتقديم الطلب.

التخصصات المطلوبة في قسم العناية المركزة، إضافة إلى استشاري، ونائب أول، إضافة إلى طبيب مقيم في العناية المركزة، وتمريض ذو خبرة.

طريقة استخراج تصريح الحج

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، طريقة استخراج تصاريح الحج للمقيمين داخل الأراضي السعودية كالتالي:.