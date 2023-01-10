الضمان الاجتماعي المطور، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد فتح باب التقديم في الضمان الاجتماعي، لكي يتنعموا بالاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها لهم عن طريق الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل المواطنين المستحقين، وأعلنت أيضا عن تمديد موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي حتى العام الجديد 1444، وأكدت الوزارة أن التسجيل في الضمان لن يؤثر على معاش المواطن في الضمان الاجتماعي.

شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444

تعرف على كيف يمكنكم الاستعلام عن نظام الضمان الاجتماعي، عليكم فقط الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أوضحت للجميع طريقة تواصل مباشرة للاستفسار عن أي شيء عبر منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة 92002301 والاستفسار عن النتيجة وسيتم الرد عليك وإبلاغك بالرفض أو القبول.

الفئات المستهدفة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور

تعرف على الفئات المستهدفة التي يمكنها الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وقد حددتها الوزارة من قبل ويجب أن تستوفي فيهم ما ذكرته وهم كالتالي:-

الأسرة التي ليس لديها عائل.

المرأة التي لا يوجد من يحيلها مثل التي توفي والدها أو زوجها.

المرأة العاجزة عن العمل بسبب المرض.

كبار السن فوق 60 عاما.

طريقة الاستلام عن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

عليكم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

قم باختيار البرامج المتاحة من خلال الموقع أضغط على الزر المخصص له.

ثم اختيار أيقونة برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور.

يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن دعم نظام الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم بشكلٍ صحيح في المربع الظاهر أمامكم.

وأخيرا يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر فورًا.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور