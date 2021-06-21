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شروط وخطوات تجديد جواز السفر السعودي 1443 على بوابة أشر الإلكترونية

بواسطة عزت محمد
رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي

يعد سداد رسوم تجديد جواز السفر  السعودي 5 سنوات من الأساسيات التي بدونها لا يتم إصدار الجوازي السعودي أو أي جوازي في أي دولة، فإن تسديد الرسوم وتقديم المستندات والأوراق الخاصة بإصدار جواز السفر هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى إصدار الجواز في أقل وقت، ومع النهضة الاقتصادية والإصلاحية التي تقوم بها الدولة وفق رؤية 2030، بدأ الاتجاه إلى استخراج جواز السفر السعودي عبر شبكة الإنترنت وبدون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع الجوازات للحصول عليه.

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الدخول إلى منصة أبشر وإتباع بعض الخطوات للتقديم على طلب الحصول على جواز السفر على شبكة الإنترنت من الحاسب الآلي أو عن طريق تطبيق أبشر على الهاتف المحمول، لافتة إلى أن جواز السفر ستصل مدة صلاحيته إلى خمس أو أعوام أو إلى عشر أعوام وفق ما يختار المواطن السعودي.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي
رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي

شروط وخطوات تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

لمن يرغب في الحصول على جواز سفر سعودي فإنه يجب أن تتوافر لدى المواطن الأوراق والمستندات التالية لكي تم الحصول على جواز السفر وهي:

  1. أن يسجل المتقدم للحصول على جواز السفر على منصة أبشر.
  2. التسجيل على منصة أبشر عن طريق إضافة كافة المعلومات الخاصة بالمواطن والمطلوب تسجيلها على المنصة.
  3. في حال وجود أي مخالفات مرورية يجب تسديدها فوراً على المنصة لكي تم استكمال الطلب.
  4. تسديد الرسوم الخاصة بجواز السفر عن طريق الدفع الإلكتروني وهي 300 ريال لمدة 5 أعام أو 25
  5. رفع بصمة وصورة للمتقدم للحصول على جواز السفر.
  6. في حال وجود أبناء وهم من أقل من 21 عاماً يحتاجون لاستخراج جواز السفر يجب إضافة موافقة ولي الأمر.
  7. إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات.
عزت محمد

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