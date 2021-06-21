شروط وخطوات تجديد جواز السفر السعودي 1443 على بوابة أشر الإلكترونية

يعد سداد رسوم تجديد جواز السفر السعودي 5 سنوات من الأساسيات التي بدونها لا يتم إصدار الجوازي السعودي أو أي جوازي في أي دولة، فإن تسديد الرسوم وتقديم المستندات والأوراق الخاصة بإصدار جواز السفر هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى إصدار الجواز في أقل وقت، ومع النهضة الاقتصادية والإصلاحية التي تقوم بها الدولة وفق رؤية 2030، بدأ الاتجاه إلى استخراج جواز السفر السعودي عبر شبكة الإنترنت وبدون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع الجوازات للحصول عليه.

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الدخول إلى منصة أبشر وإتباع بعض الخطوات للتقديم على طلب الحصول على جواز السفر على شبكة الإنترنت من الحاسب الآلي أو عن طريق تطبيق أبشر على الهاتف المحمول، لافتة إلى أن جواز السفر ستصل مدة صلاحيته إلى خمس أو أعوام أو إلى عشر أعوام وفق ما يختار المواطن السعودي.

شروط وخطوات تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

لمن يرغب في الحصول على جواز سفر سعودي فإنه يجب أن تتوافر لدى المواطن الأوراق والمستندات التالية لكي تم الحصول على جواز السفر وهي: