شروط ورابط التسجيل في تدريب المعهد التقنى السعودى للتعدين المنتهى بالتوظيف لحاملى الثانوية العامة.. تعرف على مزايا التدريب في المعهد التقنى السعودي

التسجيل في المعهد السعودي التقني للتعدين 2019، حيث أعلن اليوم الأربعاء الموافق 7-8-2019 المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب تسجيل دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب التقني للتعدين، والتي تنتهي بالتوظيف في شركة دي أر إي العربية السعودية، ويجب على جميع المتقدمين بالتسجيل الإطلاع على الشروط ومزايا الحصول على دبلوم التدريب التعديني، كما يمكنك أيضا قراءة شروط التسجيل في الأكاديمية الوطنية البحرية ومزايا التدريب بها، حيث وضع المعهد التقني للتعدين قائمة بالشروط التي يجب توفرها بالمتقدم لتأكيد انضمامه، كما وضع أيضا المستندات المطلوبة ومزايا التدريب في المعهد السعودي التقني للتعدين.

شروط التقديم في المعهد السعودي التقني للتعدين 2019:

حدد المعهد التقني بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، للتسجيل بالبرنامج والتي يجب الإطلاع عليها جيداً قبل التسجيل وهي كالأتي:

1- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

2- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 23 عام.

3- يجب حصول المتقدم من الثانوية العامة، على نسبة 80% فأكثر للشعبة العلمية فقط.

4- يجب على المتقدم أن يكون قد اجتاز اختبار القدرات بنسبة 65% ، الذي يصدر من المركز الوطني للقياس.

5- يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على نتيجة اختبار التحصيلي.

6- أن يكون متفرغاً.

7- اللياقة البدنية.

8- ألا يسبق له الاستفادة سابقاً، من صندوق دعم الموارد البشرية.

مزايا التدريب في المعهد السعودي التقني للتعدين:

1- حصول المتدرب على مكافأة شهرية.

2- حصول المتدرب على بدل سكن وبدل مواصلات.

3- حصول المتدرب على التأمين الطبي.

4- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم:

– شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها مع إرفاق كشف الدرجات.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

– إرفاق طباعة درجة القدرات.

– إرفاق طباعة درجة اختبار التحصيلى الذي يصدر من المركز الوطني للقياس.

– إرفاق شهادات اى دورات سابقة.

رابط التسجيل في المعهد السعودي التقني للتعدين:

بعد قراءة شروط التقديم والإطلاع على مزايا التدريب في برنامج دبلوم التعدين، الذي ينتهي بالتوظيف في منجم الديويحى التابع لشركة دي أر أى العربية السعودية، بالأماكن التاليه:

1- الطائف.

2- عفيف.

3- الموية.

4- الخرمة.

5- رنية.

6- ظلم.

وجميع المناطق المجاورة للاماكن السابقة، وسوف يتم إعلان أسماء قبول المتدربين بعد المفاضلة فيما بينهم طبقاً للأعلى في نتيجة الثانوية العامة، وإرفاقه لجميع المستندات المطلوبة، ويمكن لجميع الراغبين في التقديم عبر الدخول إلى التسجيل في المعهد السعودى التقنى للتعدين ، ابتداء من اليوم ولمدة 13 يوم حيث سوف يتم غلق باب التسجيل يوم 20-8-2019 م الموافق 19/12/1440 هـ، ويتم الاستعلام عن نتيجة أسماء المقبولين عن طريق الدخول إلى صفحة القبول والتسجيل والضغط على نتائج القبول في دبلوم التدريب التقني السعودي.