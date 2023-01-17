شروط ورابط التسجيل في دعم ريف للعاطلين 1444

يعد القطاع الزراعي واحداً من بين القطاعات التي تعمل المملكة السُّعُودية جاهدة على تطويرها وتحسين مستوى الدعم المقدم للعاملين بها، وذلك عبر تقديم برامج الدعم مثل برنامَج دعم ريف الذي يهدف إلى دعم المزارعين والأسر، التي تعمل في مجال الزراعة والمواشي، ومن أجل الحصول على هذا الدعم تضع وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة عدداً من الشروط سوف نتعرف إليها فيما يلي.

شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين 1444

يجب أن يراجع كل من يرغب في الحصول على دعم ريف مجموعة الشروط التي وضعتها الوزارة التي تتمثل في التالي:

حيث يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السُّعُودية من أبوين سعوديين، ويتم استثناء حاملي بطاقات التنقل.

كما يلزم أن يكون المتقدم من المقيمين داخل المملكة السُّعُودية بشكل دائم.

ويشترط وجود خبرة في المجال بالإضافة إلى مدّة مزاولة لمهنة الزراعة

إضافة إلى ذلك يشترط أن يكون المشروع المتقدم يقع في إحدى المناطق التي يدعمها برنامَج ريف.

ويجب ألا يكون المتقدم ملتحقاً بإحدى وظائف القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما ينبغي ألا يكون عمر المتقدم عند التقديم أقل من 21 عاماً.

وتشترط الوزارة ألا يكون الراتب الشهري الخاص بالمتقدم أكثر من 6000 ريال سعودي.

يجب أن يمتلك المتقدم للحصول على دعم ريف حساباً بنكياً.

يجب ألا تزيد تكلفة وقيمة المشروع عن 54 ألف ريال سعودي سنوياً.

كذلك من حق المتقدم التقديم في ثلاث برامج دعم.

ويجب إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الدعم.

ويتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف.

وأخيراً يشترط الموافقة على الشروط والأحكام.

رابط التسجيل في دعم ريف للعاطلين 1444

توفر وزارة المياه والبيئة والزراعة السُّعُودية رابط التسجيل في دعم ريف للعاطلين من أجل التسجيل في البرنامج، وذلك عن طريق الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج دعم ريف وإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل، حيث النقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم إدخال رَقَم الهُوِيَّة واسم المستخدم ومحل الإقامة ورقم الهاتف، وأخيرا النقر على أيقونة تسجيل، ويتم دراسة الطلبات خلال 60 يوم عمل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم ريف

ينبغي أن يقوم المتقدم للحصول على دعم ريف بإحضار عدداً من المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل من أجل استكمال عملية التسجيل بنجاح وتتمثل هذه المستندات في التالي:

حيث يجب إحضار رَقَم السجل الزراعي.

صورة من رَقَم الهُوِيَّة الوطنية للمتقدم.

صورة من الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

شهادة التوثيق

وكالة رسمية، وأخيراً تصميم للمزرعة وعليه الشعار الوطني للمملكة السُّعُودية.

موعد صرف دعم ريف

يتم صرف الدعم المقدم من برنامج ريف كل شهر بداية من أول يوم في كل شهر ميلادي إلى اليوم العاشر من الشهر.