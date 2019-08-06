شروط ورابط التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عبر أبشر توظيف

التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة عبر أبشر توظيف، حيث أعلنت رئاسة أمن الدولة فتح التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة على رتب وكيل رقيب وعريف وذلك للرجال من حملة شهادة البكالوريوس والكليات المتوسطة والتقنية والدبلومات، وعلى الراغبين التسجيل على الوظائف بعد استيفاء الشروط المحددة من قبل قيادة القوات، على أن يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 17 ذو الحجة 1440 الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 21 ذو الحجة 1440 الساعة 10 ص.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الدفاع عن التقديم في المعاهد العسكرية التفاصيل من خلال رابط وزارة الدفاع السعودية – شروط القبول والتجنيد بالمعاهد العسكرية على رتبة وكيل رقيب وعريف

شروط التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

لا يقل العمر عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

يشترط حسن السير والسلوك ولا يكون قد صدر حكم على المتقدم في أي جريمة مخلة أو بحد شرعي من قبل، ولا يكون قد تم فصله من أي الكليات أو المعاهد العسكرية.

ولا يكون متزوج من غير سعودية.

ولم يسبق له الخدمة في أي الجهات الحكومية.

التقديم متاح بحيث لا يكون قد مضى على شهادة التخرج أكثر من ثلاثة سنوات.

أن يكون الشخص لائقاً طبياً ولا يقل طوله عن 170 سم.

اجتياز الفحص الطبي بكل اختباراته وأن يكون خال من أي مرض نفسي و ماشبه ذلك.

اجتياز المقابلة الشخصية.

على المتقدم كتابة المعلومات والبيانات بكل دقة لضمان عدم استبعاد الطلب في حالة اكتشاف أي معلومات غير مطابقة.

المؤهلات المطلوبة لقبول التسجيل في وظائف قوات الطوارئ الخاصة

التسجيل عبر رابط أبشر توظيف