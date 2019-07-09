شروط ورابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء لحاملي الثانوية العامة 

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء للرجال ممن الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك لشغل العديد من الوظائف في مجال الأمن الصناعي تحت مسمى رجال أمن، على أن يتم التعيين في فروع الشركة السعودية للكهرباء في جميع مناطق المملكة، وعلى الراغبين في التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء استيفاء الشروط المحددة علماً بأن استقبال التقديم على الوظائف مستمر وحتى آخر موعد يوم 13 يوليو الجاري.

يعد التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء للرجال ضمن الوظائف الحكومية المتاحة حالياً ومنها وظائف هيئة الأوقاف للرجال والنساء للتفاصيل عبر رابط رابط وشروط التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف للرجال والنساء، فيما أيضاً الوظائف العسكرية من خلال رابط وظائف الخدمات الطبية للنساء برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول) عبر أبشر توظيف، بينما أعلنت وزارة الاستثمار عن توافر عدد من الوظائف لديها بالتعاون مع نظام الخدمة المدنية جدارة التقديم والشروط من خلال رابط شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية

شروط التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

بعد قراءة الشروط المذكورة أسفل جيدة يمكن التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء للرجال عبر رابط موقع شركة الكهرباء وذلك من خلال الضغط على أيقونة Apply ثم تسجيل الدخول وإدخال المعلومات والبيانات المطلوبة.