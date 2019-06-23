شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للرجال والنساء

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للرجال والنساء ، حيث أعلنت إدارة الموارد البشرية في جامعة الملك سعود عن توافر عدد من الوظائف للجنسين تحت مسمى أكاديمي وباحث، للعمل في عدة جهات داخل الجامعة، وعلى الراغبين والراغبات في التقديم على وظائف جامعة الملك سعود استيفاء الشروط والضوابط المحددة من أجل القبول، علماً بأن سوف يبدأ فتح باب التقديم غداً الإثنين الموافق 21 شوال الجاري ويستمر لمدة خمسة أيام حتى آخر موعد يوم الجمعة الموافق 25 شوال.

وظائف جامعة الملك سعود للجنسين

أعلنت الجامعة أن لديها عدة مجالات للجنسين، وهم على النحو التالي:-

وظيفة مدرس لغة.

وظيفة ( أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد).

وظيفة باحث.

على أن تكون لكل وظيفة من الوظائف الشروط والمعايير الخاص بها على حدى.

وفي هذا الصدد تعرف على خطوات التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للرجال والنساء

شروط القبول ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

بعد قراءة الشروط يمكنك التقديم من خلال رابط جامعة الملك سعود

أولاً بالنسبة لشروط وظائف مدرس اللغة الشروط كالتالي:-

المؤهل بكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

حصول المتقدم على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

لا يزيد العمر عن 35 سنة.

ثانياً وظائف أستاذ /مساعد /مشارك

المؤهل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعات معتمدة سعودية.

تقدير البكالوريوس لا يقل عن جيد جداً.

أن يكون المؤهل المطلوب في التخصص نفسه.

لابد من أن يكون المؤهل من الجامعة الموصى بها من وزارة التعليم.

ثالثاً وظيفة باحث