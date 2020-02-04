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شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل..المستندات المطلوبة

بواسطة نانسي نبيل
التقديم على وظائف الملك فيصل

أعلنت عمادة شؤون أعضاء التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر وظائف شاغرة لديها بنظام العقود المؤقتة، وذلك للعمل في إدارة المشاريع وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة، التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل إلكترونياً بدءاً من اليوم الموافق 10-6-1441 الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 15-6-1441 الساعة الثالثة عصراً، وعلى جميع راغبي الحصول على الوظيفة استيفاء الشروط.

شروط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

  • على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصل على درجة الماجستير في تخصصات إدارة المشاريع أو إدارة هندسية.
  • الأولوية تكون لمن لديه الخبرة في المشاريع الزراعية أو البيئية لا تقل عن 5 سنوات مع إثبات معتمد.
  • يفضل الحصول على رخصة pmp.
  • ألا يكون المتقدم مرتبط بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة في وظائف إدارة المشاريع بجامعة الملك فيصل

كل المستندات يتم رفعها بصيغة PDF عبر الموقع الإلكتروني للجامعة

  • سيرة ذاتية.
  • صورة من شهادة المؤهل.
  • صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية أو كرت العائلة.
  • صورة من شهادة الخبرات العملية والعلمية إن وجدت.

رابط وطريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل

أعلنت عمادة القبول بالجامعة أن التقديم على الوظائف المتاحة إلكترونياً عبر رابط موقع جامعة الملك فيصل.

أما عن طريقة التقديم :

  • الدخول عبر رابط مباشر لصفحة الوظائف بنظام العقود المؤقتة لجامعة الملك فيصل.
  • عليك الضغط على خانة تقديم طلب جديد.
  • ثم تفتح لك نافذة بها مطلوب تفاصيل المعلومات عليك تعبئة كافة البيانات.
  • ثم رفع المستندات المذكورة أعلى.
  • وبعدها تقديم الطلب بعد الإقرار على الموافقة بالأحكام إن وجد.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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