شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية

التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء ، أعلنت وزارة الاستثمار بالتعاون مع نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية عن وظائف إدارية شاغرة للخريجين من الجنسين المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، حيث يتاح التقديم عبر جدارة للتوظيف الإداري علماً بأن على الراغبين والراغبات في الحصول على الوظائف المعلنة والتي يبلغ عددها 114 وظيفة استيفاء الشروط والضوابط المحددة، حيث أعلنت بداية التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء من الأحد الموافق 4-11-1440هـ الساعة 12 صباحاً ويستمر حتى آخر موعد يوم الخميس الموافق 8-11-1440 الساعة 12 مساء.

شروط التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء عبر جدارة

خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية وخريجي درجة الماجستير، فيما تكون الأولوية لغير التربوي ومن ثم التربوي.

أما في حال الحاصلين والحاصلات على المؤهلات العلمية خارج المملكة فيشترط عمل معادلة من وزارة التعليم.

يشترط إحضار اختبار القدرة المعرفية على المرتبة السادسة والسابعة وذلك بالنسبة للرجال.

لابد من اجتياز المقابلة الشخصية لجميع المتقدمين والمتقدمات على وظائف وزارة الاستثمار عبر جدارة الوظائف الإدارية.

بعد مطابقة البيانات واجتياز المقابلة الشخصية يتم الترشيح حسب نتائج المفاضلة.

آليات التقديم على جدارة الوظائف الإدارية

الدخول عبر جدارة ولابد التأكد من تطابق البيانات وفي حال اكتشاف أي خطأ في المعلومات وعدم صحة البيانات سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً.

في حالة وجود أي اختلاف يمكنك تقديم طلب اعتراض ليتسنى دراسته ويتم ذلك من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الاستثمار عبر جدارة توظيف

لـ التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء عبر رابط جدارة وزارة الخدمة المدنية فيما دعت الوزارة المتقدمين والمتقدمات التأكد من صحة البيانات عبر جدارة لضمان عدم استبعاد الطلب.